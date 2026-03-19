Klare Struktur statt Rotation! Jetzt hat Dynamo-Coach Stamm seine Stammelf

Dresden - In der Hinrunde war sie kaum zu erkennen, inzwischen ist sie klar definiert: die Stammelf von Dynamo Dresden . Trainer Thomas Stamm (43) hat seine Formation gefunden - und das zahlt sich aus.

Coach Thomas Stamm (42) hat seine erste Elf - mit minimalen Änderungen - gefunden. © Lutz Hentschel

Noch im Herbst rotierte der 43-Jährige regelmäßig. Kaum ein Spieltag verging ohne mehrere Wechsel in der Startaufstellung. Auf der Suche nach der idealen Besetzung probierte Stamm viel aus, Konstanz war Mangelware.

Das hat sich inzwischen grundlegend geändert. Zuletzt setzte der Dynamo-Coach auf Kontinuität: Sowohl gegen den Karlsruher SC als auch gegen Preußen Münster stand dieselbe Anfangsformation auf dem Platz. Auch in den Wochen zuvor blieb es meist bei punktuellen Anpassungen - etwa verletzungsbedingt (Friedrich Müller für Julian Pauli) oder aus taktischen Gründen (Jakob Lemmer für Jason Ceka).

Die Folge: Die Mannschaft wirkt eingespielt, Abläufe greifen besser, das Zusammenspiel ist deutlich stabiler. Ein Vorteil, den auch Stamm aus eigener Erfahrung kennt.

"Ich glaube, es hilft immer, wenn du Jungs neben dir hast, die nicht Woche für Woche wechseln", sagt er. Dennoch stellt der Trainer klar, dass für ihn nicht allein die Eingespieltheit zählt. "Am Ende ist es Leistungssport. Wir wollen Leistung bewerten und die stabilsten Spieler auf den Platz bringen, weil das Punkte bringt", betont der Schweizer.