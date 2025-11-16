Dynamo-MV: Was passiert, wenn die Aufsichtsräte heute nicht entlastet werden?

Dresden - 10 Uhr ist am Samstag im Congress Centrum Start der Ordentlichen Mitgliederversammlung der SG Dynamo . Die Verantwortlichen rechnen mit knapp 1000 Mitgliedern, die sicherlich Sitzfleisch mitbringen müssen. Es stehen spannende Punkte auf der Tagesordnung, so unter anderem die Wahl des neuen Aufsichtsrats.

Bei der Mitgliederversammlung am Samstag soll ein neuer Aufsichtsrat gewählt werden. © Dennis Hetzschold

Elf Kandidaten für neun Stellen: Jens Heinig, Thomas Blümel, Michael Ziegenbalg und Michael Grafe wollen wiedergewählt werden.

Michael Born, Michael Jahn, Silke Donat, Dr. Ines Kilian, Nicholas Meyer, Torsten Pawlik und Romy Schneider bewerben sich neu für einen Posten.

Nicht mehr antreten werden Interimsgeschäftsführer Dr. Jürg Kasper, Sylvie Löffler, André Gubsch, Mirco Lorenz und Robert Pesch.



Bevor gewählt werden kann, erfolgt die Entlastung des alten Aufsichtsrates, der in den letzten Jahren nicht immer eine gute Figur abgegeben hat - siehe die Entlassung von Sportgeschäftsführer Ralf Becker im März 2024, der Jobgarantie von Markus Anfang im gleichen Atemzug und die Begleiterscheinungen rund um die Neubesetzung des Sportchefs mit Thomas Brendel.