Sachsenpokal-Stress gegen Zwickau: Dynamo kämpft um Wunschtermin!

Zwickau/Dresden - Das Halbfinale im Landespokal zwischen dem FSV Zwickau und Dresden, wann steigt es? Der Verband sieht den 17. April, ein Mittwoch, vor. Dynamo will allerdings erst eine Woche später spielen. Der Grund liegt auf der Hand.

Markus Anfang (49) hofft, dass der Dynamo-Wunsch berücksichtigt wird. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Der FSV spielt bereits am 12. April daheim gegen Meuselwitz, das ist ein Freitag. Dynamo muss am 14. nach Freiburg, dort ist erst 19.30 Uhr Anstoß.

Egal, wie die SGD den Ablauf rund um das SC-Spiel gestaltet, vor Montagmittag wird der Tross nicht zurück sein - und soll dann am Mittwoch wieder spielen. Der Regionalligist ist ausgeruht, der Drittligist wohl kaum.



"Wir sind gefragt worden, haben unsere Meinung abgegeben. Wir hoffen halt, dass es auf den Spieltag terminiert wird, den wir wollen", so Dynamo-Trainer Markus Anfang (49).

"Was Termine betrifft, haben wir bisher nicht so glückliche Entscheidungen hinnehmen müssen. Wir wollten zum Beispiel auch in Plauen unter der Woche spielen."

Nun hofft er, dass die Halbfinalpartie am 24. April steigt - zwischen den Punktspielen gegen Köln und in Regensburg.