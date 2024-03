Sachsenpokal-Auslosung: Titelverteidiger-Besieger gegen Aue, Dynamo in Zwickau

Und im Falle ihres Weiterkommens am Sonntag wollten natürlich auch die Favoriten Zwickau (letztlich 4:1 in Chemnitz ) und Dynamo (Endergebnis 6:5 im Elfmeterschießen in Plauen ) wissen, wie die Reise möglicherweise weitergeht.

Die Präsentation der Halbfinal-Partien und des Heimrechts im Finale. © Picture Point / Sven Sonntag

Die ausgelosten Partien im Sachsenpokal-Halbfinale:

Bischofswerdaer FV - FC Erzgebirge Aue



FSV Zwickau - Dynamo Dresden

Der unterklassige Verein hat in jedem Fall Heimrecht, weshalb die Ansetzung im zweiten Halbfinale getauscht wurde und in Zwickau gekickt wird.

So auch das Prozedere im Finale am 25. Mai, das an drei Orten ausgetragen werden könnte: Gewinnen Aue in Bischofswerda und Dresden in Zwickau, findet das Endspiel in Dresden hat. Zieht der BFV jedoch ins Finale ein, hätte er unabhängig des Ausgangs des zweiten Matches Heimrecht. Zwickau würde im Siegesfall nur daheim kicken, wenn Aue in Bischofswerda gewinnt. Im Erzgebirge wird dagegen in keinem Fall gespielt.

Wie Ulrich Günther TAG24 mitteilte, sind für die Austragung der Halbfinals die Tage 10., 17. und 24. April vorgesehen - jeweils ein Mittwoch. Denn: "Die Mannschaften haben kein spielfreies Wochenende mehr", so der Spielleiter des Landespokals.

Erstmeldung um 15.06 Uhr, aktualisiert um 16.58 Uhr.