Kutschkes ungestillter Torhunger! Dynamo-Kapitän will sich noch lange nicht ausruhen

Dresden - Die freien Tage nutzt Stefan Kutschke (36) für das, was ihm am wichtigsten ist. "Jetzt Zeit mit der Familie nehmen, einfach mal abschalten, auch wenn es nicht lange ist", sagte Dynamos Kapitän nach dem letzten Spiel des Jahres 2024.

Eigentlich hätte er auch mit der perfekten Laune in die kurze Winterpause gehen können. Dynamo grüßt in der Tabelle von ganz oben, hat nach 19 Spielen mit einem Zwei-Punkte-Schnitt auch ordentlich abgeliefert.

Die Zeit muss intensiv genutzt werden, denn viel hat er nicht. Bereits am 4. Januar trifft man sich wieder in der Akademie zum Trainingsstart, zwei Tage später muss Kutschke wieder komplett auf die Familie verzichten, dann geht es in die Türkei ins Trainingslager.

Während Stefan Kutschke (3.v.l.) gefeiert wurde, ärgerte er sich über eine vergebene Chance. © picture point/Sven Sonntag

38 Punkten stehen auch 38 geschossenen Toren gegenüber, vier davon erzielte Kutschke. Beim 3:0-Erfolg in Unterhaching traf er auch, per Elfmeter - sein zweiter in dieser Saison. Das Tor, es war ein besonderes, denn es war sein 50. für Schwarz-Gelb in 146 Pflichtspielen.

Nur fünf Spieler erzielten mehr: Torsten Gütschow (169 Tore/375 Spiele), Ralf Minge (119/265), Günter Schröter (76/135), Ulf Kirsten (67/181) und Andreas Trautmann (57/319). Ein erlesener Kreis, aber Kutschke war nicht ganz so happy.

"Über 51 hätte ich mich noch mehr gefreut. Ist eine schöne Anerkennung, aber das Ding ärgert mich brutal", so der Stürmer. Denn er ließ noch eine Gelegenheit liegen, die er "normalerweise blind macht", so sein Coach Thomas Stamm (41).