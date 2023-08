Nur noch Dynamos Nummer 2: "Heißer Vulkan" Broll jetzt reifer und ruhiger

Dresden - "Den heißen Vulkan sieht man nicht mehr so oft", sagt Dynamo -Keeper Kevin Broll (27): "Aber der bin ich immer noch, wenn es sein muss."

Kevin Broll (27) im Testspiel gegen die kleine Hertha. Solche Spiele muss er nun nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen. © Eric Münch

Er wirkt reifer, ausgeglichener, relaxter als noch vor einigen Jahren. Dass er den Kampf um die Nummer 1 im SGD-Kasten vorerst gegen Stefan Drljaca (24) verloren hat, wurmt ihn, aber er kann damit umgehen.

Seine gelegentlichen Ausbrüche in drei Jahren Dynamo vor seinem Abgang nach Zarbze waren legendär. Broll gerade nach einem verlorenen Spiel vors Mikrofon zu bekommen, war für die Medienvertreter Gold wert.

Danach standen die Zeilen. Er legte den Finger in die Wunde, immer ehrlich, meist lautstark, mal dickköpfig, oft rigoros. Er sagte das, was ihm auf der Zunge brannte.

Das machte ihn zum Publikumsliebling, auch weil er immer seine Leistung brachte. Dann ging er nach dem Abstieg 2022, kam schon im Januar wieder und sitzt seither hinter "Drille" auf der Bank.

"Ich habe Erfahrungen gesammelt, negative wie positive. Daraus zieht man Schlüsse und schaut, wie man am besten fährt. Ich habe daraus gelernt. In der Ruhe liegt die Kraft. Vielleicht wirke ich deshalb etwas entspannter, alles andere bringt nichts", so der 27-Jährige.