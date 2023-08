Vor 1500 Fans! Dynamo feiert Sieg im Test gegen junge Hertha

Dresden - Ein Testspiel vor großer Kulisse im Trainingszentrum. So viele Leute waren es noch nie, vorm Eingang stand eine Schlange von mindestens 100 Metern Länge. 1500 Zuschauer kamen bei erstmals wieder herrlichem Wetter und sahen den 2:0-Sieg der Dynamos gegen die "U23" von Hertha BSC .

Tolle Kulisse beim Testspiel: Rund 1500 Zuschauer fanden den Weg ins Trainingszentrum. © Eric Münch

Die Tore schossen Manuel Schäffler (23. Minute) und Dennis Borkowski (89.)

Ferien, endlich wieder Sonne, kostenloser Eintritt und der starke Auftritt am Samstag gegen Bielefeld (3:1). All das lockte die Fans an, die sich rund um die kleine Tribüne regelrecht quetschten.

Selbst die Dynamo-Verantwortlichen zeigten sich vom Ansturm überrascht. Hut ab!



Die Fans sahen mit Tom Berger ein neues Gesicht. Der 22-Jährige, der zuletzt bei der Zweiten von Werder Bremen kickte, spielte zur Probe vor, durfte von Beginn an auf der Sechser-Position ran. Er hinterließ einen soliden Eindruck.

Kyu-Hyun Park war der einzige, der schon gegen Bielefeld in der Startelf stand.

Ansonsten ließ Trainer Markus Anfang jene ran, die gar nicht beziehungsweise nur kurz spielten. Wobei Jonas Oehmichen und Panagiotis Vlachodimos komplett fehlten.