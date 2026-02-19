Dynamo-Verteidiger Rossipal lehrt die 2. Liga das Fürchten!

Dresden - Alexander Rossipal (29) ist seit Monaten nicht wegzudenken aus der Startelf von Dynamo Dresden . Ein Glücksgriff für Trainer Thomas Stamm, der heute seinen 43. Geburtstag feiert. Der Neuzugang von Hansa Rostock ist mittlerweile mit vier Toren und fünf Vorlagen bester Scorer im Team, zog beim 1:2 gegen Elversberg an Christoph Daferner (6/2) vorbei.

Dynamos Offensiv-Akteure feiern ihren besten Scorer, Außenverteidiger Alexander Rossipal (29, M.). © Lutz Hentschel

Mit 114 km/h jagte er die Kugel zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen Elversberg in die Maschen. Im Übrigen waren alle seine Treffer Führungstore.

"Da bin ich volles Risiko gegangen, hatte fast schon zu viel Zeit. Der Ball kam relativ langsam, aber dann hab' ich ihn perfekt getroffen", sagte er zu seinem Treffer. "Geil, das freut mich", war seine Antwort, als er hörte, er führe nun intern die Scorerliste an.

Und nicht nur das, er ist ligaweit der beste Außenverteidiger. "Natürlich versuche ich immer, Offensiv-Akzente zu setzen. Egal, ob über Standards oder aus dem Spiel raus. Wenn das so klappt wie gegen Elversberg, freue ich mich darüber. Obwohl ich natürlich lieber die Punkte gehabt hätte."

Auf der anderen Seite ist das natürlich für die Offensive nicht das Gelbe vom Ei, wenn der Mann aus der Viererkette vorn der Effektivste ist. Und da kommt Daferner ins Spiel. Die beiden sind ein gutes Beispiel, wenn man den Unterschied zwischen Stammspieler und Ergänzungsspieler erklären muss.