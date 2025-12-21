Amoako ärgern unnötige Dynamo-Gegentore: "Bestrafen uns immer wieder selbst"

Kiel - Es gibt Spiele, da fehlen einem die Worte. Das war in Kiel so. Holstein hat nicht 2:1 gewonnen , weil es so stark war. Der Gastgeber hat nur ein Geschenk der Gäste angenommen. Und beim zweiten Treffer vom Schiri profitiert. Aber selbst da muss Dynamo Dresden vor und bei der Ecke besser verteidigen.

Kofi Amoako (20, l.) zeigte in Kiel eine solide Leistung, ärgerte sich aber über die unnötigen Gegentore. © Michael Hundt/dpa

Wenn die Gegner Dynamo an die Wand spielen würden. Ok, da könnte man sagen, reicht nicht. Aber so sind es einfach die Fehler der SGD, die immer und immer wieder für primitive Gegentore sorgen. Doch gerade deshalb muss man auch irgendwann mal sagen: ok, reicht definitiv nicht. Solche Patzer sind im Vorjahr in der 3. Liga keinem unterlaufen.

Dresden führte verdient durch den Kopfballtreffer von Vincent Vermeij (31, 12. Spielminute), hatte alles im Griff. Der Gastgeber war noch nicht einmal vor dem Schreiber-Tor.

Alles lief für die SGD. Bis Friedrich Müller (19) einen Freistoß 40 Meter vor dem eigenen Tor - warum auch immer - an der heranstürmenden, aber durch zwei Kieler bewachten Luca Herrmann (26) spielte, der den Ball verlor. 1:1. Aus dem Nichts! Die Störche waren so freudig überrascht, als hätten sie einen Frosch quer im Maul.

"Aus einem eigenen Vorteil einen Nachteil gemacht. Wir bestrafen uns immer wieder selbst", ärgerte sich Kofi Amoako (20) nach dem Spiel maßlos.

"Das erste Gegentor darf uns gar nicht passieren, das zweite erst recht nicht", so der 20-Jährige. "Auch wenn der Kieler mit der Hand am Ball war, wir müssen den Konter und die Ecke dann insgesamt besser verteidigen."