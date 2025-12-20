Pleite zum Jahresabschluss! Dynamo verliert in Kiel und überwintert am Tabellenende

Dynamo Dresden hat das letzte Spiel der Hinrunde am Samstagabend bei Holstein Kiel mit 1:2 (1:1) verloren und überwintert am Tabellenende der 2. Bundesliga.

Von Thomas Nahrendorf, Florian Mentele

Kiel - Hängende Köpfe statt drei Punkte zu Weihnachten! Dynamo Dresden hat das letzte Spiel der Hinrunde am Samstagabend bei Holstein Kiel mit 1:2 (1:1) verloren und überwintert am Tabellenende der 2. Bundesliga.

Dabei kam die Sportgemeinschaft im hohen Norden eigentlich gut in die Partie und belohnte sich früh nach einem Eckball mit dem Kopfballtor von Vincent Vermeij (12. Spielminute). Doch wie schon in der Vorwoche gegen Braunschweig sollte ausgerechnet ein Ex-Dynamo in die schwarz-gelbe Weihnachtssuppe spucken: Infolge eines desaströsen Ballverlustes von Luca Herrmann bediente Steven Skrzybski seinen Stürmer Phil Harres, der nur noch zum Ausgleich einschieben musste (29.). Die Störche rannten anschließend beflügelt an und drehten das Spiel kurz nach dem Seitenwechsel in Person von Ivan Nekic dann komplett (51.). Davon sollte sich die Mannschaft von Thomas Stamm bis zum Abpfiff nicht mehr wirklich erholen. In unserem TAG24-Liveticker könnt Ihr die Geschehnisse des Abends noch einmal nachlesen.

23 Uhr: Stefan Kutschke ärgern einfache Gegentreffer

Auch Stefan Kutschke äußerte sich nach dem Abpfiff: ... zum Problem der Hinrunde: "Wenn man unsere ganzen Spiele in der Hinrunde gesehen hat, wir schießen mehr Tore als Schalke 04 - und die sind Tabellenführer. Aber ich glaube, wir bekommen einfach zu leicht Gegentore. (...) Heute gehen wir 1:0 in Führung und dann schenken wir den Ausgleich her." ... dazu, was in der Winterpause passieren muss: "Es ist nicht meine Aufgabe, zu beurteilen, ob neue Spieler kommen sollen. Ich glaube, der Kern dieser Mannschaft, der Charakter ist einwandfrei. Wir haben in vielen Spielen gezeigt, dass wir mithalten können, und das macht mir auch Mut für die Rückrunde. Wenn man ein paar Stellschrauben verändert - und da gilt es jetzt, sich mal die Zeit zu nehmen. (…) Da muss jeder hart mit sich selbst ins Gericht gehen."

22.45 Uhr: Christoph Daferner glaubt trotz Pleite an den Klassenerhalt

Nach Spielende äußerte sich der eingewechselte Christoph Daferner am Sky-Mikrofon zu: ... dem heutigen Spielverlauf: "Nicht richtig zu erklären eigentlich heute. Nicht richtig gut, aber auch nicht richtig schlecht. Das 1:0 muss uns eigentlich beflügeln, aber wie wir das 1:1 dann bekommen, das darf uns nicht so passieren." ... zur Tabellensituation von Dynamo zum Jahreswechsel: "Es ist auf jeden Fall ein anderes Gefühl, wenn du weiter vorne stehst und dann Weihnachten feierst. Man kann es nicht so richtig genießen. Aber es ist auch wichtig, jetzt mal die Pause mitzunehmen und die Zeit mit der Familie zu genießen. Und wichtig ist auch, dass der Glaube bei uns immer noch da ist."

Dynamo Dresden verliert letztes Spiel des Jahres bei Holstein Kiel

Abpfiff: Dann ist Schluss, Dynamo Dresden verliert das letzte Spiel des Jahres gegen Holstein Kiel mit 1:2.

90. Minute +7: Dynamo erspielt sich im üppigen Nachschlag (noch) deutlich zu wenig, Holstein kann alles relativ ungefährdet wegverteidigen.

90. Minute +2: Das war knapp! Sapina fasst sich ein Herz und hält aus der Distanz drauf, Krumrey bekommt noch eben so die Fingerspitzen ran.

90. Minute: Etwas Zeit bleibt Dynamo noch - es gibt neun Minuten Nachspielzeit!

90. Minute: Der Standard bleibt weitestgehend harmlos, kurz darauf legt sich Krumrey auf den Boden und dreht damit weiter an der Uhr.

88. Minute: Immerhin, die SGD kann jetzt in der absoluten Schlussphase mal so etwas wie Druck entwickeln. Fröling zieht aus halbrechter Position ab, Krumrey pariert zur nächsten Ecke.

87. Minute: Faber und Lemmer peitschen immer wieder über die rechte Seite an, bleiben aber auch immer wieder hängen. So wird das nichts mehr mit wenigstens einem Punktgewinn zum Jahresabschluss.

84. Minute: Harres angelt sich einen Fehlpass, sieht, dass Schreiber weit vor seinem Kasten steht und hält drauf. Der Dynamo-Torwart kommt aber gerade so noch ran.

83. Minute: Stamm holt die letzten Patronen aus der Munitionskiste: Hauptmann und Vermeij gehen, Daferner und Kutschke kommen.

Die mitgereisten SGD-Fans im Auswärtsblock. © Michael Hundt/dpa

Konrad Faber fast mit dem Traumtor zum Ausgleich

79. Minute: Jetzt wird es endlich mal wieder gefährlich! Faber bringt eine Ecke von links mit viel Schnitt direkt auf den Kasten, KSV-Keeper Krumrey kommt gerade noch so mit der Faust ran und rettet.

78. Minute: Lemmer probiert es aus der zweiten Reihe und bleibt an Vermeij hängen. Bezeichnend.

76. Minute: Langsam aber sicher läuft den Sachsen hier die Zeit davon, im letzten Drittel kann die Stamm-Elf aktuell aber gar keine Durchschlagskraft mehr entwickeln. Die KSV wirkt da bei ihren Bemühungen deutlich gefährlicher.

75. Minute: Für Nekic wirkt jetzt Roslyng mit, außerdem geht Skrzybski bei den Störchen, Knudsen kommt.

Vinko Sapina und Claudio Kammerknecht sollen die Wende bringen

73. Minute: Bei den Hausherren hat sich Torschütze Nekic verletzt und muss wohl runter. Thomas Stamm nutzt die Unterbrechung und wechselt seinerseits: Kammerknecht und Sapina kommen für Pauli und Herrmann.

67. Minute: Rossipal spielt einen schlampigen Pass auf links, anschließend wird Harres auf die Reise geschickt, aber Müller passt auf und klärt rechtzeitig.

64. Minute: Tolkien und Therkelsen kommen bei Holstein für Niehoff und Kapralik. Der sehr bemühte und auch immer wieder gefährliche Slowake ist darüber anscheinend gar nicht glücklich.

60. Minute: Das Zweitliga-Schlusslicht erhöht jetzt schon ordentlich das Risiko, greift die Kieler wieder ganz früh an. Die Sachsen wollen sich hier keinesfalls mit einer Pleite ins neue Jahr verabschieden, zumindest der Einsatz stimmt.

57. Minute: Zuvor hat Stamm zum ersten Mal gewechselt: Nils Fröling ist jetzt für Lukas Boeder in der Partie. Damit stellt der SGD-Coach auf Viererkette um. Pauli und Müller innen, Faber und Rossipal außen. Fröling geht links nach vorn, Hauptmann eins zurück.

56. Minute: Dynamo sucht die schnelle Reaktion - und bekommt Hilfe von KSV-Keeper Krumrey, der etwas zu motiviert aus seinem Kasten stürmt. Der Abschluss dauert bei der Stamm-Elf dann aber zu lange.

55. Minute: Jetzt rollt das Leder zum Glück wieder, aber es ziehen noch dicke Rauchschwaden durch die Arena.

52. Minute: Anschließend feuern die mitgereisten Dynamo-Fans im Auswärtsblock Feuerwerkskörper und Pyrotechnik ab. Das Spiel ist unterbrochen, während es regelmäßig knallt.

Nach dem Ausgleich zündeten die Dynamo-Anhänger massenhaft Pyrotechnik. © IMAGO / Lobeca

Der passt genau, Kiel geht in Führung. © Michael Hundt/dpa

Ivan Nekic dreht das Spiel für Holstein Kiel

51. Minute: Und die führt zum Gegentreffer! Beim Niehoff-Eckball von rechts steigt Ivan Nekic am höchsten und versenkt die Kugel per Kopf im rechten Knick - 2:1 für die Hausherren.

50. Minute: Auf der anderen Seite ist Kapralik durch, Rossipal rettet in höchster Not zur Ecke.

49. Minute: Lemmer kommt bis zur Grundlinie durch, findet in der Mitte aber keinen Abnehmer

47. Minute: Dynamo gehören die ersten Momente des zweiten Abschnitts, bei einem aussichtsreichen Vorstoß braucht Hauptmann nach einer Unsauberkeit aber etwas zu viel Zeit.

Die zweite Halbzeit zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel läuft

46. Minute: Weiter geht's im Holstein-Stadion!

Halbzeit: Die SGD kam hier sehr griffig und engagiert ins Spiel und belohnte sich früh mit dem Treffer von Vermeij nach einem Eckball. Auch danach wirkte Dynamo eigentlich lange sattelfest - bis zum groben Schnitzer von Luca Herrmann und dem daraus resultierenden Ausgleich von Harres. Bis zur Pause kamen die anschließend beflügelten Störche immer besser rein, hatten einige Gelegenheiten zur eigenen Führung - doch Schwarz-Gelb in den entscheidenden Momenten das nötige Quäntchen Glück. Trotzdem muss Thomas Stamm seinen Mannen in der Kabine wieder das Selbstvertrauen der Anfangsphase einhauchen, wenn ein Dreier unter dem Weihnachtsbaum liegen soll.

Unentschieden zur Pause zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel

Halbzeit: Kurz darauf ist Schluss, die Mannschaften gehen mit einem 1:1-Unentschieden in die Kabinen!

45. Minute +2: Ein Kieler Freistoß aus dem Halbfeld wird noch einmal richtig gefährlich, Dynamo kann das Leder aber irgendwie aus der Gefahrenzone busgieren.

45. Minute: Drei Minuten gibt es im ersten Durchgang obendrauf.

45. Minute: Phil Harres kommt nach dem folgenden Eckball mit dem Kopf dran, Schreiber hat den Abschluss sicher.

45. Minute: Erneut kommen die Störche über links durch, Rossipal klärt seine gefährliche Hereingabe. Die Gastgeber werden hier vor der Pause immer stärker und kratzen jetzt am zweiten Treffer.

42. Minute: Skrzybski setzt sich an der linken Strafraumkante durch und schließt ab, das Leder rauscht knapp links vorbei.

37. Minute: Lemmer setzt sich auf der rechten Seite mal wieder durch und schließt ab, Krumrey ist zur Stelle.

33. Minute: Das hatte sich in den letzten Minuten nicht unbedingt abgezeichnet, der individuelle Patzer ist daher umso bitterer. Dynamo wirkt auch gleich ordentlich verunsichert und muss jetzt aufpassen.

31. Minute: Nach dem Treffer hält sich der frühere SGD-Kicker übrigens nicht gerade zurück und jubelt ausgelassen. Angesichts seines eher unglücklichen Werdegangs an der Elbe und der enormen Bedeutung des heutigen Spiels aber wohl verständlich.

Die Störche aus Kiel freuen sich über den 1:1-Ausgleich. © IMAGO / Lobeca

Phil Harres (r.) versenkt den Ball im Netz. © Michael Hundt/dpa

Phil Harres gleicht für Holstein Kiel aus

29. Minute: Was für ein Bock! Phil Harres trifft zum 1:1-Ausgleich für die Störche. Luca Herrmann bemerkt Steven Skrzybski in seinem Rücken nicht und verliert den Ball in der eigenen Hälfte, wodurch der KSV-Angreifer plötzlich durch ist, noch überlegt den Kopf hochnimmt und den Ex-Dynamo bedient, der bloß noch einschieben muss.

27. Minute: Herrmann nimmt Amoako mit, der probiert es aus der Distanz, doch der Versuch geht deutlich drüber.

25. Minuten: Dresden agiert hier sehr giftig und lässt das Kieler Spiel so nicht zur Entfaltung kommen. Nach den immer mehr werdenden Eroberungen des Spielgeräts will Dynamo dann zügig umschalten, dabei fehlt aber noch etwas die Genauigkeit.

20. Minute: Die Stamm-Truppe zwingt KSV-Keeper Krumrey mit Druck zu einem Fehlpass im Spielaufbau, kann den hohen Ballgewinn dann aber nicht nutzen. Da war deutlich mehr drin!

19. Minute: Amoako unterbindet einen Konter per Foul, kommt aber ohne Gelb davon.

18. Minute: Die Störche sind jetzt um die schnelle Antwort bemüht, Schwarz-Gelb verteidigt bislang aber konzentriert und engmaschig.

16. Minute: Mit dem Treffer springt Dynamo zumindest mal vorübergehend an Fürth vorbei auf den 17. Tabellenplatz - es sind aber natürlich noch einige Minuten auf der Uhr.

Vincent Vermeij köpft Dynamo Dresden früh in Front!

12. Minute: Und die führt zum TOOOOOR für Dynamo! Vincent Vermeij köpft die Hereingabe von Herrmann aus kurzer Distanz in die Maschen, Krumrey kann nicht mehr reagieren. Die SGD führt 1:0!

12. Minute: Jakob Lemmer kommt auf der rechten Seite durch und zum Abschluss, Kiel-Keeper Krumrey pariert zur Ecke.

10. Minute: Hauptmann bleibt nach einem Zweikampf im Mittelfeld gegen Rosenboom liegen. Der KSV-Kicker trifft den SGD-Kapitän mit offener Sohle am Schienbein, es scheint aber weiterzugehen.

8. Minute: Auch Kiel presst sofort hoch, von einer Abtastphase gibt es an der Ostsee keine Spur. Die Intensität ist vom Anpfiff weg extrem.

5. Minute: Dadurch öffnen sich hinten aber Räume: Julian Pauli hält Phil Harres unfair auf und sieht gleich mal die erste Gelbe Karte der Begegnung.

5. Minute: Dynamo lässt sich von der Rauch-Störung nicht beeindrucken und greift die Hausherren ganz früh und hoch an.

4. Minute: Nach rund anderthalb Minuten geht es jetzt weiter.

2. Minute: Die Kieler Anhängerschaft startet das Duell direkt mit einer großen Pyro-Show und tränkt das Spielfeld so in Rauch. Schiedsrichter Schröder hat die Partie jetzt unterbrochen, gleich dürfte es aber weitergehen.

Die Hausherren zündeten gleich zu Beginn des Spiels Pyrotechnik. © TAG24

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Holstein Kiel läuft!

Anpfiff: Der Ball im letzten Dynamo-Spiel des Jahres 2025 rollt! Kann die SGD mit einem Erfolgserlebnis ins Weihnachtsfest und die Winterpause gehen?

Die Dynamo-Fans heizen den Spielern schon vor Anpfiff mit einer Choreo ein. © TAG24

20.21 Uhr: Thomas Stamm und Niklas Hauptmann wollen Braunschweig-Spiel ausmerzen

Niklas Hauptmann und Thomas Stamm sprachen vor dem Anpfiff bei Sky noch über die aktuelle Situation bei der SGD und die Ergebnisse der Konkurrenz. "Für uns ist entscheidend, das jetzt für 90 Minuten aus dem Kopf zu kriegen. Natürlich bekommt man die Ergebnisse mit, man hat viel Zeit im Hotel vorher, aber wir wollen heute einfach unsere Leistung bringen und die letzte Woche vergessen machen", erklärte "Haupe". "Die Tabellensituation probieren wir immer wegzuschieben. Die erste Halbzeit gegen Braunschweig haben wir schon angesprochen, gar nicht so die Einstellung, denn das war von den Zahlen her unsere intensivste Mannschaft", sagte zudem Stamm. "Wichtig ist, dass wir nicht auf andere schauen, sondern auf uns. Und dass wir heute mit drei Punkten nach Hause fahren und mit 16 Punkten in die Pause gehen."