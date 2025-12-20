Dynamo-Noten gegen Kiel: SGD-Spieler verteilen schon kurz vor Weihnachten Geschenke

Kiel - Dynamo nimmt die Rote Laterne mit ins neue Jahr und lässt durch das 1:2 (1:1) in Kiel abreißen. Vier Punkte sind es Rückstand auf Rang 15. Und was war das wieder für eine Niederlage gegen den bis dato schlechtesten Gegner? Mit einem schier unglaublichen Patzer holte Dynamo nach eigener 1:0-Führung die Störche vor 15.034 Zuschauern so sinnlos zurück ins Nest. Das ist schlichtweg unfassbar. Die TAG24-Noten.

Friedrich Müller (vorn rechts) erwischte in Kiel keinen guten Tag. © IMAGO / Lobeca

Tim Schreiber: War an seiner alten Wirkungsstätte sicher und souverän. Dass er beim 1:1 trotzdem hinter sich greifen musste, lag nicht an ihm. Seine Vorderleute machten aus einem eigenen Vorteil - mal wieder - ohne Sinn und Verstand einen Nachteil. Auch beim 1:2 machtlos - TAG24-Note: 3

Julian Pauli (bis74.): Sah früh Gelb (5.), hatte den Laden im ersten Durchgang im Griff, gewann seine Duelle. Sein Gegenspieler Harres traf (natürlich) zum 1:1 (29.), war aber nicht ihm anzulasten. Das 1:2 durch Nekic (51.) dann schon. Ihn verlor er nach einer (unberechtigten) Ecke aus den Augen - Note: 3

Lucas Boeder (bis 54.): Gute Partie in der Abwehrzentrale, ließ nicht viel durch. Organisierte gut, konnte beim 1:1 nicht mehr retten, weil er im Vorwärtsgang war - Note: 3

Friedrich Müller: Wie einfach Dynamo Tore herschenkt: Wieso spielt er den Freistoß in der eigenen Hälfte denn kurz auf den bedrängten Herrmann, der die Murmel dann vorm 1:1 verlor? Warum? Machte sich so eine starke erste Hälfte kaputt. In der zweiten immer wieder mit Wacklern - Note: 4

Konrad Faber: In der ersten Hälfte gar kein Faktor. Machte hinten zu, wurde aber im Vorwärtsgang gar nicht eingebunden, obwohl er drei-, viermal völlig frei zum Tor hätte ziehen können. In der zweiten Hälfte mehr eingebunden - Note: 3