Dynamo überrollt Duisburg: Viermal die Bestnote

Dresden - Nur ein einziger Punkt fehlte nach dem Abpfiff auf den Relegationsrang drei, weil Dynamo Dresdens Kicker in der Rückrunde nicht annähernd solche Leistungen zeigten, wie beim 4:0-Sieg gegen den MSV Duisburg. Wie leicht es gehen kann, wenn der Druck erst weg ist, zeigen die TAG24-Noten vom letzten Saisonspiel in der 3. Liga .

Jakob Lewald (rechts) legte Stefan Kutschke das 3:0 auf. Beide Profis erhalten die TAG24-Note 1 für ihre Darbietung gegen den MSV. © Robert Michael/dpa

Daniel Mesenhöler: Stand überraschend im Tor und sollte sich für das Pokalfinale Spielpraxis holen. Geprüft wurde er aber nie. Das wird nächste Woche anders. TAG24-Note: 3

Claudio Kammerknecht (bis 65.): Guter Auftritt, weil er auch auf seiner Seite zu keiner Zeit getestet wurde. Muss in der 44. Minute das Tor machen, zielte aber nicht genau genug, sodass MSV-Keeper Müller noch stark parieren konnte. Note: 2

Jakob Lewald: Bereitete mit seinem Kopfball das 1:0 von Paul Will (14.) und das 3:0 von Stefan Kutschke (38) per Steilpass vor. Klärte ein-, zweimal gut. Keine Probleme für Dynamos Nummer 31. Note: 1

Lars Bünning: Offensiv weniger unterwegs als sein Nebenmann und auch defensiv weniger Scheinwerferlicht. Trotzdem aber ein gutes Spiel, weil sie hinten zusammen nichts zuließen. Note: 2

Jonathan Meier: Seine ersten beiden Eckstöße waren eine Katastrophe, danach klingelte es aber nach zwei Standards von ihm. Der mögliche Elfmeter (45.+2) war aber keiner. Note: 2

Paul Will: Der Duisburg-Spezialist. Machte seine einzigen beiden Saisontore gegen den MSV. Probierte es zudem noch mehrfach aus der Distanz. In der Spieleröffnung und im Stellungsspiel wie so oft stark. Note: 1