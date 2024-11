Was Dynamo nach dem Pokal-Aus noch bleibt

Auch wenn es schwerfällt, Dynamo Dresden kann aus dem Pokal-Aus jede Menge Positives mitnehmen. © Lutz Hentschel

"Wir können viel für die Liga mitnehmen. Dass wir eine Mannschaft sind, auch alle auf der Bank haben mitgekämpft, alle waren positiv. Wir waren einfach eine Einheit. Wenn wir so kämpfen und die Spiele annehmen, dann können wir auch in der Liga viel schaffen", stellte Doppeltorschütze Jakob Lemmer (24) fest, der mit seinen zwei Ausgleichstreffern zum 1:1 und 2:2 Dynamo überhaupt erst in die Verlängerung rettete.

Doch es war nicht nur der Joker, der das Team von Thomas Stamm (41) in der zehnten Minute der Nachspielzeit in diese glückliche Position brachte.

Es waren viel mehr die Leidenschaft und die Mentalität jedes Einzelnen.

"Das kann sehr viel Mut geben, dass wir gegen eine Mannschaft, die in der 2. Bundesliga oben mitspielen kann, so mithalten. Wir müssen genau diese Intensität und Moral zeigen, damit wir weiterhin oben dranbleiben können", stellte Dynamos Coach fest.

"Wir wissen, was wir fähig sind zu leisten. Klar wollten wir, dass uns das Spiel auch für den Liga-Alltag eine gewisse Leichtigkeit gibt. Wenn wir es richtig einordnen, kann hier jeder viel rausziehen."