Lemmer nur fast der Dynamo-Held: "Wäre zu gut gewesen!"

Dresden - Die Trophäe für den besten Spieler der Partie, hätte Jakob Lemmer (24) gern eingetauscht. Am Ende war der grüne Glaspokal aber das einzige, was dem Fast-Matchwinner von Dynamo Dresden nach dem knappen Aus im DFB-Pokal gegen Darmstadt 98 blieb.

Nach dem zwischenzeitlichen 2:2 sah es so aus, als wäre Jakob Lemmer (24, 2.v.l.) der Matchwinner. © Picture Point/Gabor Krieg

"Auf jeden Fall würde ich das!", gab Dynamos Doppeltorschütze nach der 2:3-Niederlage nach Verlängerung zu.

"Wir hätten es uns einfach verdient. Wenn wir zweimal zurückkommen, das ist einfach unglaublich schade. Trotzdem großen Respekt an die Mannschaft für den Kampf!"

Dreimal lag die SGD gegen die Hessen zurück, nur zweimal konnte der in der 70. Minute eingewechselte Lemmer ausgleichen. In der 84. per Kopf und in der 90.+10 mit einem satten Hammer.

"Das war ein unglaubliches Gefühl, ein Highlight, noch in den letzten Sekunden den Ausgleich zu machen. Vorher das Tor war schon unglaublich", so der 24-Jährige, der schon vier Minuten vor dem zweiten Treffer nur ganz knapp aus ähnlicher Position scheiterte.

"Deswegen wollte ich voll draufhalten. Beim ersten Versuch ging er noch knapp drüber, also bin ich volles Risiko gegangen!"