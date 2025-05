Dynamo-Torschütze Lemmer stellt klar: "Wir lassen uns das nicht mehr nehmen!"

Per Kopf erzielt Jakob Lemmer (links) sein 5. Saisontor. © Picture Point / Sven Sonntag

Und Kother hätte es in der 76. Minute noch deutlich weicher gestalten können, doch er scheiterte an Bielefelds Keeper Jonas Kersken (24).

"Die Chance ärgerte mich einhundertmal mehr. Weil wenn es 2:0 steht, wird es ganz schwer für die Arminia", macht auch SGD-Coach Thomas Stamm (42) klar.

Statt 2:0 steht es aber nach 96 Minuten 1:1, weil David Kubatta (90.+5) das unglückliche Eigentor fabrizierte.

"So ein Tor kann immer passieren. Der kommt perfekt zwischen Torhüter und Verteidiger. David will den ins Aus klären, aber er geht ans Schienbein und kullert dann rein", will Lemmer seinem Kollegen keinen Vorwurf machen. "Das passiert, auch wenn es so bitter ist. Aber es geht weiter."

Frust soll keiner aufkommen, auch weil noch zwei Matchbälle übrig sind. Auch Dynamos Fünf-Tore-Mann Lemmer macht klar: "Im Bus verarbeiten wir erst einmal alles, aber nächste Woche geht es wieder mit Vollgas nach Mannheim. Wir lassen uns das nicht mehr nehmen!"