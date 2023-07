Herrmann und Seo starten wieder durch: Zwei "Neuzugänge" für Dynamo

"Natürlich habe ich mir viel vorgenommen. Ich war lange raus, deswegen liegt der Schwerpunkt darauf, dass ich in der Vorbereitung gut durchkomme und mein altes Gefühl zurückbekomme", so Herrmann.

Nur eine Minute stand der gebürtige Breisgauer in der vergangenen Saison auf dem Feld: Am 29. April beim Auswärtsspiel gegen seinen alten Klub SC Freiburg II. - ein kleines Geschenk vom Coach, der nun endlich wieder auf den 24-Jährigen setzen kann.

Jongmin Seo (21, l.) beim Sprinttraining im Tirol-Camp. Er will sich jetzt nicht mehr bremsen lassen. © Max Patzig

Gleiches gilt auch für Jongmin Seo (21). "Ich habe durch die Verletzungen vergangene Saison vieles gelernt, bin daran gewachsen", erklärt der Südkoreaner. "Dadurch hast du einfach gemerkt, was vielleicht noch gefehlt hat, woran du arbeiten musst."

Eine Erkenntnis: seine Physis. Seo hat daher viele Stunden im Kraftraum verbracht, hat einiges an Masse zugelegt. "Da geht es auch einfach um Selbstschutz auf dem Platz. Ich fühle mich deutlich fitter und stabiler."

Trotzdem soll der Respekt bei den ersten Einheiten mit der Mannschaft am Walchsee wegen der einst lädierten Schulter noch da gewesen sein. Dennoch blitzten Seos großes Talent und seine Fertigkeit am Ball immer wieder auf: "Ich genieße es, will aber einfach nur fit bleiben. Alles Weitere wird sich in der Saison noch zeigen."

Anfang hat also mindestens zwei weitere Neuzugänge an Bord. Er warnt aber auch: "Luca war über ein Jahr weg, Seo war ein Jahr weg, Panagiotis Vlachodimos auch fast. Man muss immer aufpassen, weil sie eine bestimmte Zeit brauchen, bis sie ihr Top-Level erreichen."