Seine härteste Prüfung? Dynamo-Coach Markus Anfang gegen "unmenschliche" Widerstände!

Ein nachdenklicher Markus Anfang (49). Sportlich ist die Situation schon nicht einfach für den Dynamo-Trainer, nun kommt auch noch jene unmenschliche rund um Stefan Kutschke (35) dazu. © Lutz Hentschel

"Ich versuche es mal so zu beschreiben: Es ist eine andere Situation", sagt er. "Schwierige hatte ich beim 1. FC Köln. Da waren wir auch die ganze Saison oben."

"Es ist jetzt nicht so, dass wir unten sind. Wir sind auch oben, aber nicht mehr da, wo wir vor drei, vier Wochen waren. Aber wir sind immer noch oben. Von daher ist die Situation ähnlich", spricht er über seine Kölner Zeit, als er in der 2. Liga kurz vor Schluss auf Platz eins stehend entlassen wurde.

Das ist die sportliche Komponente, es gibt aber auch noch eine rein menschliche. "Da habe ich in Bremen meine Erfahrungen gemacht, aus meinen Fehlern heraus. Da gab es natürlich auch Kritik, wo es ein Stück ins Persönliche ging. Aber was jetzt so zusammenkommt, das ist schon eine besondere Situation", so der 49-Jährige.

Die gilt es jetzt trotz allem zu meistern. Es ist bei der kompletten Mannschaft und dem Trainerteam absolut greifbar, dass es schwerfällt, überhaupt irgendwie an Fußball zu denken.

Und da geht es eben nicht um die sportliche Bilanz von Dynamo Dresden, die allein schon kompliziert genug ist.