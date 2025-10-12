Dynamo-Neuzugang nach zwei Monaten endlich fit: Vermeij packt über Erkrankung aus

Dresden - Da hat einer aber mal richtig gestrahlt. Die Medienrunde nach dem 5:1 in Auerbach gegen Regensburg hat Vincent Vermeij (31) genossen und einfach drauf los geplaudert. Im August gekommen, gab er acht Wochen später sein Debüt für Dynamo . Jetzt ist er ein richtiger Dresdner!

Dynamos Holland-Import Vincent Vermeij (31) kam mit großen Erwartungen, wurde dann aber von einer Gürtelrose ausgebremst. © Lutz Hentschel

Kurz nach seiner Ankunft legte ihn eine Viruserkrankung flach, nichts ging mehr.

"Ich habe den Medizincheck gemacht, da war nichts. Paar Tage später habe ich gesagt, ich brauche einen Scan, weil irgendetwas fühlt sich nicht gut an, da war auch nichts. Dann kam es. Wir haben danach noch viel gecheckt, aber einen Virus kann man durch einen Scan nicht sehen. Viel mehr Pech als Fußballer bei einem neuen Verein kann man gar nicht haben, weil ich nichts dafür konnte, der Klub auch nicht", sagte er über die ersten Tage seiner Krankheit.

Er musste sich in Geduld üben. Der Niederländer hatte sogar schon nach einer Woche wieder angefangen, aber es ging nicht. Er musste wieder aufhören, die Schmerzen gerade im Bein waren zu stark.

Vor allem die Ungewissheit nervte ihn: "Das ist schwer zu erklären. Bei einer Muskelverletzung weißt du, das und das kommt jetzt auf dich zu, so viel Zeit wirst du in etwa brauchen, um wieder zurück zu sein. Das war hier nicht der Fall, war irgendwie nicht zu greifen. Ich wusste nicht, wie lange es dauern wird."