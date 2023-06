Dynamos Neuzugang soll für mehr Gefahr sorgen: Zimmerschied weiß, wo das Tor steht!

Zimmerschied habe sich letztlich für die "Ziele und Ambitionen" des Klubs entschieden. Er will "ein Teil davon sein. Das Gesamtpaket passt gut zu mir."

"Er ist flexibel einsetzbar, ich glaube aber, dass er lieber über eine zentrale Position kommt. In Halle kam er oft über außen, das werden wir mal probieren", erklärt Ralf Becker (52).

Tom Zimmerschied (24, l.) und Jonathan Meier (23) kennen sich aus gemeinsamen Münchner Zeiten. © Lutz Hentschel

Vielleicht waren es auch die warmen Worte alter Bekannter. Die Eingewöhnung in Dresden fiel recht leicht, auch wenn "alles ein Stück größer ist als in Halle", so Zimmerschied.

Denn Ex-Dynamo Niklas Kreuzer (30) habe seinem ehemaligen Teamkollegen "nur Positives" über die Stadt und den Verein berichtet.

Außerdem ist Zimmerschied hier auf einen ehemaligen Klassenkameraden getroffen: "Mit Jonathan Meier war ich in München in einer Klasse. Wir haben ein halbes Jahr zusammengespielt. Er war einer der ersten Ansprechpartner für mich. Gut, wenn man schon jemanden kennt!"

Aber nicht ausgeschlossen, dass die beiden ehemaligen Klassenkameraden nun auch Konkurrenten um einen Stammplatz werden. Denn Zimmerschied kann eben auch auf Linksaußen spielen - Meier wurde da zum Ende der Rückrunde häufiger eingesetzt.

"Konkurrenz gibt es in jeder Mannschaft und ein gutes Team zeichnet aus, dass dann trotzdem eine gewisse Grundharmonie herrscht", erklärt der Neuzugang. "Ich bin schon mit dem Anspruch gekommen, zu spielen und rechne mir Chancen aus. Die Vorbereitung wird zeigen, was passiert."