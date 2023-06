Jetzt ist es offiziell: Flügelflitzer aus Halle wechselt zu Dynamo

Dresden - Nach der festen Verpflichtung von Leihspieler Kyu-Hyun Park (22) hat Dynamo Dresden den ersten externen Neuzugang präsentiert. Wie bereits vermutet, wechselt Flügelflitzer Tom Zimmerschied vom Halleschen FC an die Elbe.

In Koblenz geboren, wurde Zimmerschied in der Jugend des FC Bayern München und bei der SpVgg Unterhaching ausgebildet.

In der abgelaufenen Drittliga-Saison schoss der Neue in 34 Ligaspielen zehn Tore, traf zudem zweimal im Sachsen-Anhalt-Pokal.

"Er hat in Halle eine starke Runde gespielt und bringt als technisch versierter Spieler durch seine Tempodribblings, seine Übersicht auf dem Platz, vor allem aber auch seine herausragende Torgefahr genau die Qualitäten mit, die wir für das Erreichen unserer Ziele brauchen werden."

"Es freut uns sehr, dass wir Tom als ersten Neuzugang für die kommende Saison gewinnen konnten", erklärte Sportgeschäftsführer Ralf Becker (52) und fügte an:

Der Flügelflitzer spielte zwei Jahre in Halle und wechselt nun an die Elbe. © SG Dynamo Dresden/Dennis Hetzschold

2017 wechselte er zu Regionalligist Garching, von dort ging es 2020 ins Ausland, zum österreichischen Zweitligisten FC Dornbirn. Nach nur einem Jahr ging seine Reise weiter, Dynamos ehemaliger Sportchef Ralf Minge (62) lotste den Offensivspieler nach Halle.

"Nach den guten Gesprächen mit Ralf Becker und Markus Anfang war ich sofort davon überzeugt, dass der Schritt zu Dynamo Dresden für mich der absolut richtige ist", begründet der Neue seinen Wechsel.

"Ich bin sehr glücklich, zur neuen Spielzeit hier in Dresden spielen zu können. Ehrlich gesagt kann ich es jetzt schon kaum erwarten, dass es in ein paar Wochen mit der Vorbereitung losgeht", so Zimmerschied nach seiner Unterschrift beim Drittligisten.

Neben seinen zwölf Treffern gab er auch drei Vorlagen und ist damit bester Scorer seines Teams.

Am vorletzten Spieltag hielt der Klub mit einem Sieg gegen Rot-Weiß Essen die Klasse.