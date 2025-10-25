Dynamo-Noten gegen Paderborn: Keiner drückt dem Spiel seinen Stempel auf

Dresden - 43-mal ging Dynamo seit dem letzten Spieltag der Saison 2022/2023 mit 1:0 in Führung, nie verlor die SGD. Gegen den SC Paderborn riss diese unglaubliche Serie. Dresden unterlag vor 30.990 Zuschauern daheim mit 1:2 (1:1) , obwohl Christoph Daferner (26.) seine Elf vom Punkt in Führung brachte. Heißt auch: Die Jagd nach dem ersten Heimsieg geht weiter.

Konrad Faber wurde mit seinem verursachten Elfmeter zum Pechvogel der SGD. © Lutz Hentschel

Lennart Grill: Stark mit Ball am Fuß, leitete mit zwei weiten Bällen gute Angriffe ein. Beim Paderborner Elfer (45.) war er machtlos. Super Parade beim Kopfball von Luis Engelns (65.), bei Mika Baurs Tor Sekunden später ohne Chance - TAG24-Note: 2

Konrad Faber (bis 76.): Sprintete, grätschte, feierte sich für jeden Zweikampf. Beim Elfmeter unglücklich, er bekam die Kugel im Wegdrehen an den nicht abgespreizten Ellenbogen - war keiner - Note: 3

Claudio Kammerknecht: Solide Partie, erledigte seine Aufgaben ruhig und gewissenhaft. War immer konzentriert, gute Schusschance (73.) - Note: 3

Lukas Boeder: Der zentrale Mann der Fünferkette, machte er mit Bravour. Durch die Mitte kam kaum etwas, blockte einen Schuss von Baur (60.) in höchster Not - Note: 3

Lars Bünning: Wie immer stark in den Zweikämpfen, opferte sich auf, gab keinen Ball verloren. Fühlte sich wohl in der Fünferkette - Note: 3

Alexander Rossipal: Nach vorn nicht so aktiv wie auf der anderen Seite Faber, aber hinten kompromisslos und ohne Fehler - Note: 3