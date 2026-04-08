SGD-Zentrale in Nürnberg gesperrt: Dynamo bricht das Mittelfeld weg

Dresden - Es war nur eine Frage der Zeit, und auch vor dem Skandalspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC war es bereits Thema: Mit ein wenig Pech bricht der SGD in der entscheidenden Phase für ein Spiel das komplette Mittelfeld weg. In Nürnberg am Samstag fehlen nun zwei von drei Leistungsträgern.

Robert Wagner (22, l.) kassierte gegen Berlin seine fünfte Gelbe Karte und wird nicht mit nach Nürnberg reisen. © Lutz Hentschel

Neben Kofi Amoako (20) sah auch Robert Wagner (22) gegen Berlin seine fünfte Gelbe Karte. Aus dem Erfolgs-Trio blieb nur Niklas Hauptmann (29) von der Sperre verschont. Neben den schweren Krawallen war das 0:1 vom Karsamstag auch sportlich eine herbe Enttäuschung.

"Kann man so sagen, aber ich würde es nicht als Rückschlag bezeichnen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Dass wir nicht so durch die Rückrunde marschieren, war klar. Wir müssen jetzt positive Dinge sehen und es nächste Woche besser machen", meint Wagner.

Allerdings eben ohne ihn. Die Karte war vermeidbar, zumal die Freiburg-Leihe kurz zuvor noch gezeigt hat, wie man es besser macht. In der 27. Minute grätschte er im eigenen Strafraum Josip Brekalo (27) noch das Leder vom Fuß - perfekt!

Das Duell sollte später noch einmal eine große Rolle spielen, zunächst aber kassierte Wagner für ein zu hartes Einsteigen im Niemandsland auf dem Rasen seinen fünften gelben Karton.