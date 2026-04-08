SGD-Zentrale in Nürnberg gesperrt: Dynamo bricht das Mittelfeld weg
Dresden - Es war nur eine Frage der Zeit, und auch vor dem Skandalspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC war es bereits Thema: Mit ein wenig Pech bricht der SGD in der entscheidenden Phase für ein Spiel das komplette Mittelfeld weg. In Nürnberg am Samstag fehlen nun zwei von drei Leistungsträgern.
Neben Kofi Amoako (20) sah auch Robert Wagner (22) gegen Berlin seine fünfte Gelbe Karte. Aus dem Erfolgs-Trio blieb nur Niklas Hauptmann (29) von der Sperre verschont. Neben den schweren Krawallen war das 0:1 vom Karsamstag auch sportlich eine herbe Enttäuschung.
"Kann man so sagen, aber ich würde es nicht als Rückschlag bezeichnen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Dass wir nicht so durch die Rückrunde marschieren, war klar. Wir müssen jetzt positive Dinge sehen und es nächste Woche besser machen", meint Wagner.
Allerdings eben ohne ihn. Die Karte war vermeidbar, zumal die Freiburg-Leihe kurz zuvor noch gezeigt hat, wie man es besser macht. In der 27. Minute grätschte er im eigenen Strafraum Josip Brekalo (27) noch das Leder vom Fuß - perfekt!
Das Duell sollte später noch einmal eine große Rolle spielen, zunächst aber kassierte Wagner für ein zu hartes Einsteigen im Niemandsland auf dem Rasen seinen fünften gelben Karton.
Hätte es für Foul an Robert Wagner noch einen Elfmeter geben müssen?
In Minute 66 hieß es dann wieder Brekalo gegen Dynamos Dauerläufer: Für sein brutales Einsteigen kassierte Berlins offensiver Mittelfeldmann glatt Rot. Wagner musste mehrere Minuten am Knie behandelt werden. "Es ist ein bisschen geschwollen, aber es wird schon", so der 22-Jährige. Ein paar Tage mehr hat er ja jetzt, um sich auszukurieren.
Doch dabei blieb's nicht mit den Wagner-Szenen gegen die "Alte Dame". 12,6 Kilometer lief der Mittelfeldspieler in der Partie - mal wieder Bestwert aller Akteure. Aber in der 87. Minute lag Wagner wieder auf dem Rasen, nachdem er von Kennet Eichhorn (16) im Strafraum gerempelt worden war.
Für Schiedsrichter Sven Jablonski (35) war das zu wenig. Wagner sieht das anders: "Meiner Meinung nach ein Elfmeter. Ich habe keine Chance, auf den Beinen zu bleiben. Er kommt mit vollem Tempo in mich rein. Gerade davor hat er schon Elfer gegeben. Vielleicht wollte er einfach einen zweiten nicht geben."
Ob die SGD aber den zweiten Strafstoß in diesem Spiel dann verwandelt hätte, steht auf einem anderen Blatt ...
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Titelfoto: Bildmontage: Lutz Hentschel (2)