Dramatischer Pokalfight gegen Darmstadt wird für Dynamo richtig teuer!

Allein diese gelbe Umrandung des K-Blocks ab der 70. Minute ist mehrere Tausend Euro wert. © IMAGO/Oliver Müller

Die fanden interessanterweise am Donnerstag im Ostragehege statt. Es scheint fast so, als hätten sich Dynamo Dresdens Fans in den knapp 130 Minuten inklusive Nachspielzeit und Verlängerung im DFB-Pokal gegen Darmstadt 98 schon einmal warm gemacht.

Heiß ging es her beim Pokalfight, auch auf den Rängen. Und Dynamo wird das mal wieder teuer bezahlen müssen. Denn bereits kurz vor Anpfiff legten die Fans im K-Block mit jeder Menge Fackeln, Raketen und vereinzelten Böllern los.

Eine Auszeit von den Pyrofestspielen gab's eigentlich nur in der Halbzeitpause und nach den 90 plus zehn Minuten Nachspielzeit. In der Verlängerung schien das Arsenal verbraucht.

In der 70. Minute zündeten Dynamos Anhänger gleich so viele Fackeln auf einmal, dass der gesamte K-Block im hellen Gelb umrandet wurde. Die Rauchentwicklung war so stark, dass Schiedsrichter Tobias Stieler (43) die Partie aufgrund der starken Rauchentwicklung gleich zweimal unterbrechen musste.

Das wird teuer! Denn allein schon in der 3. Liga wird jedes abgebrannte Bengalo mit 350 Euro berechnet. Abgeschossene Pyrotechnik (wie Raketen) und Spielunterbrechungen werden deutlich höher veranschlagt.