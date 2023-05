Dynamo reist als Verfolger nach Meppen: "Wir müssen selbst die Punkte holen"

Jakob Lewald (24) verfolgt auch die höherklassige Konkurrenz. © Picture Point / Gabor Krieg

"Es wird sicherlich das ein oder andere Fußballspiel laufen, da kann man ja mal reingucken", erklärt Abwehrspieler Jakob Lewald (24) auf die Frage, wie er seine Zeit im Mannschaftsbus verbringt. "Es muss ja nicht immer nur 3. Liga sein, es gibt ja auch noch die beiden Bundesligen. Da findet man schon was, um sich den Tag schön zu machen."

Mitspieler Ahmet Arslan (29) wird mitschauen, er sei ohnehin einer, "der sich alles anguckt". Logisch also, dass die beiden schon am gestrigen Samstag gespannt vor dem Fernseher gesessen haben werden. Denn in Liga drei war so einiges los.

Osnabrück gewann in Köln und Wiesbaden kam bei der SV Elversberg nicht über ein Unentschieden hinaus. Bedeutet für Dynamo: Als Tabellenfünfter ist man aktuell runter von einem Aufstiegsrang.

"Für unsere Aufgabe macht es aber keinen Unterschied, wie die anderen spielen. Wir müssen selbst die Punkte holen. Und wenn wir das machen, ist es egal, was die machen", erklärt Arslan die neue Situation.