"Frisst dich innerlich auf": Dynamo-Aufstieg befreit Hauptmann von riesiger Last

Dynamo Dresden hat im dritten Anlauf endlich den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft. Niklas Hauptmann ist die Erleichterung darüber deutlich anzumerken.

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf

Dresden - Er kniete am Boden, lehnte sich an die Wand in der Mannheimer Mixed-Zone, nippte immer wieder an seinem Bier und wischte sich die Freudentränen nach dem endlich geschafften Aufstieg von Dynamo Dresden aus den Augen. Niklas Hauptmann (28) war fix und fertig, körperlich wie mental. Aber er war glücklich - was er im Gespräch mit den Medien verriet.

Von Niklas Hauptmanns (28, M.) Schultern fiel nach dem Aufstieg eine gewaltige Last ab. © TAG24/Thomas Nahrendorf TAG24: Niklas, der Abpfiff, der Aufstieg, das Bad in der Menge mit den Fans: Wie fühlt sich das für dich alles gerade an? Hauptmann: "Es fühlt sich ehrlicherweise nach großer Erleichterung an. Pure Freude und Glückseligkeit wird wahrscheinlich noch hinzukommen. Aber jetzt gerade fällt erstmal eine ganz schöne Last ab, denn die letzten drei Jahre, das habe ich auch kurz mit 'Kutsche' gequatscht gerade, du scheiterst zweimal so knapp und willst es unbedingt. Und wenn dir das Ganze hier was bedeutet, dann frisst es dich innerlich auf, wenn du zweimal so knapp scheiterst, deshalb fällt gerade eine ziemliche Last ab." TAG24: Und dann gelingt der Aufstieg ausgerechnet mit einer Niederlage ... Hauptmann: "Das habe ich fast wieder verdrängt, aber es war kein gutes Spiel, viel zu unsauber. Mannheim macht den einen Angriff, aber klar steht der Aufstieg heute über allem. Dass wir bis nächste Saison auch noch ein paar Dinge zu tun haben, ist klar. Für heute ist das erstmal kein Thema."

Niklas Hauptmann: Fans "haben es am allermeisten verdient"