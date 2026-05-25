Tore, Kilometer und ein kurioser Rekord: Die Dynamo-Zahlen der Saison

Dresden - Die Saison ist zu Ende! Mit dem Klassenerhalt hat sich Dynamo einen Traum erfüllt. Da lohnt sich noch einmal ein Rückblick auf die Zahlen der Saison. Wer war der beste Torschütze, wer hat die meisten Minuten in den Beinen, welchen Rekord hat Niklas Hauptmann aufgestellt?

Vincent Vermeij (r.) schoss Dynamo zum Klassenerhalt, Kofi Amoako avancierte zum Dauerbrenner. © Lutz Hentschel

Bester Torschütze

Er hatte es sich vorgenommen, zweistellig zu treffen. Das ist Vincent Vermeij mit seinem Doppelpack beim 2:1 gegen Kiel gelungen. Auf elf Tore kam der Niederländer trotz seiner schweren Startphase mit seiner Gürtelrose. Drei Toren in der Hin- folgten acht in der Rückrunde. Vier Assists kommen dazu. Damit ist er auch der beste Scorer des Teams. Ihm folgen Alexander Rossipal (4 Tore/10 Vorlagen) und Niklas Hauptmann (5/7).

Meiste Spiele

Auf 34 Einsätze kommt keiner im Dynamo-Trikot, auf 33 auch nicht. Somit fehlte jeder mindestens zweimal. Auf 32 Spiele in dieser Saison kamen Kofi Amoako (2205 Minuten) und Jakob Lemmer (1682). "Haupe" kam auf 31 (2226). Auf die meiste Einsatzzeit kam Tim Schreiber. Er stand in 27 Partien 2430 Minuten auf dem Feld. Dahinter kommt Rossipal (28/2347). Trainer Thomas Stamm hat insgesamt 30 Spieler eingesetzt.

Meiste Kilometer

4153,92 Kilometer – so viel sind die eingesetzten Dynamo-Profis in dieser Saison gelaufen. Das ist spitze, kein Team schaffte mehr. Auf Platz zwei kam Bielefeld, auf drei Kiel. Beide schon mit deutlichem Rückstand. Hauptmann mit 294,98 und Rossipal mit 291,32 Kilometern waren über die gesamte Saison gesehen die Laufstärksten. Schaut man nur auf die Rückrunde, dann ist es Robert Wagner, der an jedem Spieltag in der zweiten Halbserie unter den Top 10 des Tages war, meist sogar noch weiter vorn.