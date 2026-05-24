24.05.2026 10:10 HSV holt Kofi Amoako von Dynamo Dresden! Das sind die Details des Deals

Der HSV verstärkt das defensive Mittelfeld und holt Kofi Amoako von Dynamo Dresden. Das sind die Details des Deals mit dem U-Nationalspieler.

Von Tina Hofmann

Hamburg/Dresden - Nach nur einem Jahr verliert Dynamo Dresden sein Mittelfeld-Ass Kofi Amoako (21) an den HSV. Der Bundesligist profitiert von einer Ausstiegsklausel im Vertrag des U21-Nationalspielers, die bei zwei Millionen Euro liegt. Die Rothosen sichern sich die Dienste des Abräumers vor der Abwehr für satte vier Jahre bis Ende Juni 2030.

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Kofi Amoakos steiler Aufstieg: Vom VfL Osnabrück zu Dynamo Dresden, zum HSV