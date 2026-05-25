Ein Jahr nach Dynamo-Aufstieg: Darum trägt der Bus immer noch die Aufschrift "3. Liga"

Dresden - Dynamo Dresden geht im Sommer in die zweite Saison in Serie in der 2. Bundesliga . Seit dem Aufstieg 2025 wundern sich die Fans immer wieder, wieso der Mannschaftsbus trotzdem immer noch mit dem Schriftzug " 3. Liga " durchs Land rollt.

Ein Ausschnitt dieses Bildes von der Meisterehrung in der 3. Liga am 14. Mai 2016 ist auf dem aktuellen Bus von Dynamo Dresden zu sehen. © Lutz Hentschel

Viele wünschen sich ein "Upgrade", doch das wird es (vorerst) nicht geben. Denn der Schriftzug hat nichts mit einem offiziellen Label für die Ligazugehörigkeit zu tun, sondern ist vielmehr Teil der Dynamo-Geschichte, die auf dem Bus abgebildet wird.

"Der Mannschaftsbus der SGD hat keinerlei Liga-Branding. Weder in der 2. Bundesliga noch in der 3. Liga gab es jemals ein gezieltes Aufzeigen der Ligazugehörigkeit", erklärte der Verein auf TAG24-Nachfrage.

Im Juli 2023 hatte der Bus ein neues Aussehen erhalten. Anlass war damals das 70-jährige Vereinsjubiläum, zu dem die Fans ihre Ideen einbringen konnten. Am Ende entschied ein Voting unter drei Entwürfen, das jetzige Design setzte sich durch.

So zeigt der Bus mit Dixie Dörner (†70), Ralf Minge (65) und Aufstiegstrainer Christoph Franke (81) bedeutende Legenden des Vereins, auch die Ex-Kapitäne Robert Koch (40), Michael Hefele (35) sowie Stefan Kutschke (37) sind abgebildet.