Ein Jahr nach Dynamo-Aufstieg: Darum trägt der Bus immer noch die Aufschrift "3. Liga"

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Dynamo Dresden stieg 2025 in die 2. Bundesliga auf. Die Fans wundern sich, warum der Bus immer noch die Aufschrift "3. Liga" trägt. Das steckt dahinter.

Von Tina Hofmann

Dresden - Dynamo Dresden geht im Sommer in die zweite Saison in Serie in der 2. Bundesliga. Seit dem Aufstieg 2025 wundern sich die Fans immer wieder, wieso der Mannschaftsbus trotzdem immer noch mit dem Schriftzug "3. Liga" durchs Land rollt.

Ein Ausschnitt dieses Bildes von der Meisterehrung in der 3. Liga am 14. Mai 2016 ist auf dem aktuellen Bus von Dynamo Dresden zu sehen.
Ein Ausschnitt dieses Bildes von der Meisterehrung in der 3. Liga am 14. Mai 2016 ist auf dem aktuellen Bus von Dynamo Dresden zu sehen.  © Lutz Hentschel

Viele wünschen sich ein "Upgrade", doch das wird es (vorerst) nicht geben. Denn der Schriftzug hat nichts mit einem offiziellen Label für die Ligazugehörigkeit zu tun, sondern ist vielmehr Teil der Dynamo-Geschichte, die auf dem Bus abgebildet wird.

"Der Mannschaftsbus der SGD hat keinerlei Liga-Branding. Weder in der 2. Bundesliga noch in der 3. Liga gab es jemals ein gezieltes Aufzeigen der Ligazugehörigkeit", erklärte der Verein auf TAG24-Nachfrage.

Im Juli 2023 hatte der Bus ein neues Aussehen erhalten. Anlass war damals das 70-jährige Vereinsjubiläum, zu dem die Fans ihre Ideen einbringen konnten. Am Ende entschied ein Voting unter drei Entwürfen, das jetzige Design setzte sich durch.

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So zeigt der Bus mit Dixie Dörner (†70), Ralf Minge (65) und Aufstiegstrainer Christoph Franke (81) bedeutende Legenden des Vereins, auch die Ex-Kapitäne Robert Koch (40), Michael Hefele (35) sowie Stefan Kutschke (37) sind abgebildet.

Der aktuelle Bus der SGD mit dem Schriftzug "3. Liga".
Der aktuelle Bus der SGD mit dem Schriftzug "3. Liga".  © TAG24/Tina Hofmann
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Mit diesem Bus fuhr die SGD von 2020 bis 2023.
Mit diesem Bus fuhr die SGD von 2020 bis 2023.  © Lutz Hentschel

Dynamo Dresden: Aktuell ist kein neues Bus-Design geplant

Von 2016 bis 2020 war das der SGD-Bus. Besonderheit: 3000 Namen von Spielern, Ehemaligen und Fans zierten den Schriftzug "Dynamo" und das Logo.
Von 2016 bis 2020 war das der SGD-Bus. Besonderheit: 3000 Namen von Spielern, Ehemaligen und Fans zierten den Schriftzug "Dynamo" und das Logo.  © Norbert Neumann

Und mit "Hefe" hat auch der Schriftzug "3. Liga" auf dem Bus zu tun. Denn der Bildausschnitt auf dem Gefährt zeigt die damalige Ehrung im Rudolf-Harbig-Stadion am 14. Mai 2016. Im Hintergrund war dabei vom DFB der Bogen "Meister 3. Liga" aufgebaut worden.

Neben dem Bild zieren die Schriftzüge "SG Dynamo Dresden" sowie "Ehre, Stärke, Dynamo" den Bus.

Ab 2020 rollte die SGD mit einem Gefährt durchs Land, auf dem auf schwarzem Hintergrund in gelber Farbe "SGD" stand. Davor ließ sich der Verein auch im Sommer 2016 etwas Besonderes einfallen, als der Schriftzug "Dynamo" und das Logo aus 3000 Namen von Spielern, Ehemaligen und Fans bestand.

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Aktuell ist kein neues Design für das dynamische Gefährt geplant, vielleicht wäre ja der 2028 bevorstehende 75. Geburtstag der SGD ein würdiger Anlass.

Titelfoto: TAG24/Tina Hofmann

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