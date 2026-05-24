Erster Dynamo-Neuzugang des Sommers im Anflug! Muss dafür ein anderer gehen?

Dresden - Dynamo Dresden hat offenbar den ersten Neuzugang des Sommers an der Angel! Linksverteidiger Brooklyn Ezeh (24) soll von Zweitliga-Konkurrent Hannover 96 kommen.

Brooklyn Ezeh (24, r.) soll in der kommenden Saison für Dynamo Dresden auflaufen. © Swen Pförtner/dpa

Wie Sky und Bild berichteten, sollen sich beide Parteien komplett einig sein, nur der Medizincheck stehe noch aus. Unterzeichnet sei der Vertrag aber noch nicht.

Für Dynamo könnte ein Transfer des als Back-up für Alexander Rossipal (29) gehandelten Ezeh ein guter Deal sein. Da sein Vertrag bei Hannover ausläuft, ist der gebürtige Hamburger nämlich ablösefrei zu haben.

Allerdings hat der 24-Jährige schwierige Zeiten hinter sich: Im Herbst 2023 war er nämlich in Polizeigewahrsam genommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden, nachdem er im psychischen Ausnahmezustand in einem ICE randaliert hatte.

Hannover stand damals hinter seinem Profi, der nach einer Therapie wieder in den Spielbetrieb zurückkehrte, sich danach allerdings mit einer verpassten Abfahrt zu einer Zweitliga-Partie noch einen Schnitzer leistete.

Als es bei Ezeh endlich wieder bergauf zu gehen schien, bremste eine Reihe hartnäckiger Verletzungen den Abwehrspieler aus, sodass er im vergangenen Sommer schließlich von Trainer Christian Titz (55) aussortiert und in die U23 gesteckt wurde.

Entsprechend spielte er in der abgelaufenen Saison nur für das Regionalliga-Team der 96er, seinen letzten Zweitliga-Einsatz hatte er im Mai 2025.