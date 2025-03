Dynamo schießt Verl ab und ist wieder Tabellenführer!

Mit dem SC Verl kommt eine der formstärksten Drittliga-Mannschaften der letzten drei Monate nach Dresden.

Nach zehn Spieltagen war das Team von Alexander Ende noch in den Abstiegsrängen zu finden, seither jedoch steigerten sich die Ostwestfalen kontinuierlich und stehen inzwischen auf Platz acht. In den letzten zwölf Ligaspielen gab es nur eine Niederlage - gegen Tabellenführer Energie Cottbus.

Ein Sieg in Dresden würde Verl bis auf fünf Punkte an Dynamo und den Relegationsplatz heranrücken lassen - und in der engen 3. Liga, in der beinahe jedes Team schon an Formschwankungen litt, könnte der SC es sich leisten, vorsichtig nach oben zu schielen.