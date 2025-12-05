Dynamos Schreiber ersetzt verletzten Grill im Tor! "Bei mir sind nie Selbstzweifel!"

Dresden - Dynamo Dresdens Lennart Grill (26) hat seine Knie-OP am Mittwoch gut überstanden. Nach TAG24 -Info hat er sich in den Schlussminuten gegen Düsseldorf eine Ruptur der Patellasehne im rechten Knie zugezogen. Ausfallzeit bei solch einer schweren Verletzung: Zwischen sechs und acht Monaten. Für ihn rückt Tim Schreiber (23) wieder in die Kiste - vor der Saison die eigentliche Nummer eins.

Am Mittwoch musste sich Lennart Grill (26) einer Knie-OP unterziehen, diese ist sehr gut verlaufen. © imago/Jan Huebner

"Die OP ist super und nach Plan verlaufen, sodass ich mich jetzt voll auf meine Gesundheit in der Reha fokussieren kann, um noch stärker zurückzukommen und schnellstmöglich wieder auf dem Platz zu stehen", schrieb der 26-Jährige in seiner Insta-Story. Bedankt hat er sich für die zahlreichen Genesungswünsche, auch in den sozialen Netzwerken: "Jede Einzelne gibt mir Kraft."

Diese braucht am Samstag auch Schreiber, wenn er auf dem Betzenberg in Kaiserslautern ins Tor zurückkehrt. Aus der Kalten nach seiner Handfraktur im Oktober ist es nicht. Er stand bereits im Test gegen Cottbus (3:0) wieder im Kasten und machte dort eine sehr gute Figur. Doch auch der 23-Jährige dachte zunächst erst einmal an seinen Kollegen. Er war erschüttert.

"Brutal. Ich wusste nicht, was ich zu ihm sagen sollte. Ich habe versucht, ihn direkt nach dem Abpfiff zu trösten. Es ist Wahnsinn. So eine Verletzung nimmt einen auch selber mit. So was wünscht man niemandem", sagt er.

"Ich als Sportler weiß, was man dann auch ein Stück weit durchmacht. Ich hatte zum Glück noch nie so eine schwere Verletzung. Ein absoluter Horror."