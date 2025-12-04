Winter-Transfers bei Dynamo schon längst eingetütet? Thomas Stamm lässt aufhorchen
Dresden - Ein Fakt ist sonnenklar und kam auch auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Spiel am Samstag in Kaiserslautern zur Sprache. Dynamo sucht nach der Verletzung von Lennart Grill (26) einen dritten Torhüter und wird in der Winterpause reagieren. Aber wie sieht es eigentlich mit anderen Neuzugängen aus? Auch dazu äußerte sich Trainer Thomas Stamm (42).
Noch ist kein neuer Sportgeschäftsführer da, der wird in ein bis zwei Wochen bei Dynamo aufschlagen.
Er wird aber bei den Wintertransfers kaum in Erscheinung treten, kommt quasi für die Zukunft. Wenn man den Worten von Stamm lauschte, dürfte vieles schon in trockenen Tüchern sein.
Ob auf den neuen Sportgeschäftsführer gewartet wird oder ob man spätestens nach dem Kiel-Spiel am 20. Dezember reagieren wird, was Neuzugänge angeht? So lautete die Frage an den Trainer.
Der 42-Jährige antwortete mit einem Lächeln im Gesicht. "Ich würde sagen, das war nach Nürnberg." Das ist jetzt also einen Monat her.
"Seither sind wir am Arbeiten, jeden Tag, jede freie Zeit. Wenn Sie einen Zeitpunkt wollen, dann nach dem Nürnberg-Spiel. Da wurde viel in die Wege geleitet, viele, viele Gespräche geführt. Wir sind da voll drin, auch wenn wir noch nichts verkünden. Ich glaube, da bewegt sich etwas, wir sind auf einem guten Weg."
Dynamo Dresden: Thomas Stamm wundert sich über ausbleibende Transfer-Gerüchte
Sätze, die zeigen: Dynamo hat schon reagiert, sicher sind einige Zugänge schon unter Dach und Fach oder zumindest kurz davor.
"Ich bin verwundert, dass da noch nicht mehr Namen auftauchen, als es aktuell der Fall ist. Wir scheinen es ganz gut unter dem Deckel zu halten", sagte er mit einem breiten Grinsen. "Das ist für das Große und Ganze sicherlich gut."
Einer der Kandidaten könnte Ryan Naderi sein, ein gebürtiger Dresdner übrigens. Der 22-Jährige wurde von 2015 bis 2021 bei Dynamo ausgebildet, landete dann über die Station Mönchengladbach bei Hansa Rostock. Für den FCH traf er im Vorjahr beim 1:1 im Hinspiel gegen die SGD. In dieser Saison steht er bei sechs Toren.
Ein weiterer Kandidat soll Matteo Waem (25) vom niederländischen Zweitligisten Den Haag sein. Ein möglicher Wechsel ist laut TAG24-Informationen in der kommenden Saison realistischer - wenn Dresden die Klasse hält.
Titelfoto: Lutz Hentschel