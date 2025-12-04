Runder Geburtstag! Dynamo-Legende Kirsten wird 60

Dresden - Sechs Jahrzehnte Ulf Kirsten! Der ehemalige Torjäger und jetzige Markenbotschafter von Dynamo Dresden wird am Donnerstag 60 - alles Gute und viel Gesundheit!

Ulf Kirsten (l.) und Ralf Minge Arm in Arm während der Meisterfeier 1989. © IMAGO/Dehlis

Geboren in Riesa, groß geworden bei Dynamo, zweimal DDR-Meister, dreimal FDGB-Pokalsieger, 154 Liga-Spiele für Dynamo, 57 Treffer und dann kam die Wende.



Kein Problem für ihn. Er ging nach Leverkusen und katapultierte sich zum besten Torjäger der 90er Jahre, wurde 1993, 1997 und 1998 Torschützenkönig der Bundesliga.

Für Bayer erzielte der "Schwatte" in 350 Bundesligaspielen 182 Tore - bis heute hat keiner mehr im Trikot der Leverkusener. 1993 wurde er DFB-Pokalsieger mit dem Verein.

Dabei war aller Anfang am Rhein schwer, wie er in einem WDR-Podcast erzählt: "Die Mannschaft war sehr unterkühlt, als ich neu dazukam. Das kannte ich so nicht. Wenn ich bei Dynamo in die Kabine kam, war Holiday, da ist jeder rumgewuselt, wir haben viel gelacht, gequatscht. Als ich bei Bayer reinkam, saß jeder auf dem Platz. Das war sehr verhalten", kann sich der Jubilar noch erinnern.

Das war aber kein Ost-West-Ding, wie er betont. "Ich war halt neu, wie fünf andere auch. Das war halt so. Da ging es dort schon um die Konkurrenz", lacht er. "Da war keine Lockerheit drin. Das hat sich dann aber gelöst, du musstest beweisen, dass du Fußballspielen kannst."