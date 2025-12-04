Runder Geburtstag! Dynamo-Legende Kirsten wird 60
Dresden - Sechs Jahrzehnte Ulf Kirsten! Der ehemalige Torjäger und jetzige Markenbotschafter von Dynamo Dresden wird am Donnerstag 60 - alles Gute und viel Gesundheit!
Geboren in Riesa, groß geworden bei Dynamo, zweimal DDR-Meister, dreimal FDGB-Pokalsieger, 154 Liga-Spiele für Dynamo, 57 Treffer und dann kam die Wende.
Kein Problem für ihn. Er ging nach Leverkusen und katapultierte sich zum besten Torjäger der 90er Jahre, wurde 1993, 1997 und 1998 Torschützenkönig der Bundesliga.
Für Bayer erzielte der "Schwatte" in 350 Bundesligaspielen 182 Tore - bis heute hat keiner mehr im Trikot der Leverkusener. 1993 wurde er DFB-Pokalsieger mit dem Verein.
Dabei war aller Anfang am Rhein schwer, wie er in einem WDR-Podcast erzählt: "Die Mannschaft war sehr unterkühlt, als ich neu dazukam. Das kannte ich so nicht. Wenn ich bei Dynamo in die Kabine kam, war Holiday, da ist jeder rumgewuselt, wir haben viel gelacht, gequatscht. Als ich bei Bayer reinkam, saß jeder auf dem Platz. Das war sehr verhalten", kann sich der Jubilar noch erinnern.
Das war aber kein Ost-West-Ding, wie er betont. "Ich war halt neu, wie fünf andere auch. Das war halt so. Da ging es dort schon um die Konkurrenz", lacht er. "Da war keine Lockerheit drin. Das hat sich dann aber gelöst, du musstest beweisen, dass du Fußballspielen kannst."
Dynamo Dresden und Ulf Kirsten haben eine besondere Verbindung
In beiden Systemen, im Osten und Westen, erlebte er auch sportliche Tragödien. 1986 im Europapokal mit Dynamo in Uerdingen, 2000 mit Leverkusen die verpatzte Meisterschaft am letzten Spieltag in Unterhaching. "Hm", sagt er im Podcast zu beiden Erlebnissen. "Müssen wir darüber reden?", lacht Kirsten.
Worüber er gern redet, ist Dynamo Dresden und auch Sohnemann Benjamin (38). Der Papa Stürmer, das Kind Torhüter. "Ich hätte ihn lieber draußen gesehen", gibt Kirsten senior zu.
"Er war von klein auf immer der Meinung, er muss ins Tor. Er ist mit Dynamo in die 2. Liga aufgestiegen, war mal bester Spieler der 2. Liga. Er musste sich nicht verstecken. Ich bin riesig stolz auf ihn", sagt er.
"Aber nicht nur auf dem Fußballplatz." Bei Dynamo sind beide vereint jetzt. Benni als Torwarttrainer im Nachwuchs, Ulf als Botschafter des Clubs. Am Namen Kirsten kommt bei Dynamo keiner vorbei.
War auch beim DFB so in der aktiven Zeit des 60-Jährigen: 51 Einsätze und 20 Tore für die gesamtdeutsche Nationalmannschaft kommen zu seinen 49 DDR-Länderspielen hinzu – zusammen also 100 Länderspiele und 34 Tore. Er stand in den Kadern für die Weltmeisterschaften 1994 und 1998 sowie der Europameisterschaft 2000.
Titelfoto: Bildmontage: imago/Team 2; imago/Dehlis