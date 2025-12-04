Dynamo-Dresden-Blog: Kommt im Winter ein neuer Torhüter? Das sagt Stamm

Fortsetzung des Artikels laden

13. November, 13.37 Uhr: Dynamo Dresden geht mit 1:0 in Führung

Das Spiel in der Walter-Fritzsch-Akademie läuft, da geht Dynamo schon in Führung. In der 5. Minute ist es Konrad Faber, der sich auf der rechten Seite durchsetzt, flach in den Sechzehner reingibt, wo Jonas Oehmichen die Hereingabe ins Cottbuser Tor zum 1:0 für die Schwarz-Gelben drückt.

13. November, 13.11 Uhr: Dynamo testet heute mit diesem Team gegen Cottbus

Um 13.30 Uhr startet das nicht-öffentliche Testspiel von Dynamo Dresden gegen Energie Cottbus. Bei der SGD fehlen zahlreiche Spieler aus Gründen der Belastungssteuerung, oder weil sie angeschlagen sind oder bei der Nationalmannschaft weilen. Schöne News gibt es von Alexander Rossipal: Er ist nicht dabei, weil er heute Früh Papa geworden ist. Bei Dynamo sind Christoph Daferner, Lennart Grill, Sascha Risch, Claudio Kammerknecht, Vinko Sapina, Jakob Zickler, Nils Fröling, Kofi Amoako und Tony Menzel. Bei Cottbus steht Dennis Duah in der Startelf, ansonsten bietet Trainer Pele Wollitz zwei A-Jugendliche auf. Tolga Cigerci, der sich zuletzt im Training befand, fehlt.

Mit diesen Aufstellungen gehen beide Teams ins Spiel. © TAG24/Tina Hofmann

10. November, 16.40 Uhr: Sechs Spieler fehlen bei Dynamo Dresden zum Auftakt der Woche

Zum Auftakt der Woche fehlten im Training bei Dynamo Dresden sechs Spieler. Kofi Amoako und Claudio Kammerknecht weilen bei der Nationalmannschaft. Lukas Boeder ist krank, Tony Menzel hat sich beim Einsatz bei der U21 eine Ellebogenverletzung zugezogen. Vinko Sapina und Nils Fröling trainierten am Montag aufgrund von muskulären Problemen individuell.

Sechs Spieler fehlten am Montag bei der öffentlichen Einheit bei Dynamo Dresden. © TAG24/Tina Hofmann

6. November 11.04 Uhr: Dynamo Dresden empfängt Energie Cottbus zum Testspiel

Länderspielpause ist Testspielzeit. Die SGD nutzt die punktspielfreie Zeit Mitte November für einen Vergleich mit dem Ost-Rivalen: Drittligist Energie Cottbus gastiert in Dresden. Gespielt wird am 13. November in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Test wird Gradmesser für das Auswärtsmatch beim VfL Bochum sein, dass am 21. November um 18.30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion angepfiffen wird.

Wie letztes Jahr in der 3. Liga könnte es auch beim Testspiel zu Zweikämpfen zwischen SGD-Mittelfeldmann Aljaz Cazar (rechts) und dem Cottbusser Spielmacher Tolcay Cigerci (links) kommen. © Robert Michael/dpa

5. November, 16.10 Uhr: Ansetzungen da - SGD muss zweimal Samstagabend ran

Wer hat Bock auf den 4. Advent an der Ostsee? Dynamo hat noch ein Prime-Time-Spiel, gastiert zum Abschluss der Hinrunde am Samstag, 20. Dezember, um 20.30 Uhr bei Holstein Kiel. Das gab die DFL gestern bekannt. Die Spieltage 15 bis 19 sind offiziell terminiert.

Los gehts am 15. Spieltag mit der Auswärtspartie beim 1. FC Kaiserslautern. Angesetzt ist sie am Nikolaustag - Samstag, 6. Dezember - um 13 Uhr. Das letzte Heimspiel des Jahres gegen Eintracht Braunschweig steigt am Freitag, 12. Dezember, um 18.30 Uhr. Danach geht's nach Kiel. Das neue Jahr ist gleichbeteutend mit dem Rückrundenauftakt. Am Samstag, 17. Januar 2026, ist 13 Uhr Anstoß gegen Fürth. Zum ersten Auswärtsspiel geht es nach Magdeburg - wieder an einem Samstagabend (24. Januar um 20.30 Uhr).

5. November, 15.15 Uhr: Stamm setzt auf Intuition seiner Spieler und interne Kommunikation

Fast genau 24 Stunden war es her, da bekam Dynamos Coach Thomas Stamm von seinem Chef Thomas Brendel öffentlich den Rücken gestärkt. Gebraucht hat er das nach eigener Aussage aber nicht. "Wichtig ist, was man nach innen kommuniziert. Entscheidend ist es, dass wir alle in die gleiche Richtung gehen", sagte der Schweizer auf der Pressekonferenz vor dem so wichtigen Spiel am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg. Gegen den "Club" aus Franken wünscht sich Stamm wieder mehr "intuitive" Handlungsweisen seiner Spieler. Das sei einer der Schlüssel, die er öffentlich benennen wollte. Andere nicht. Mit welcher Elf das gelingen soll, wird sich zeigen. Tim Schreiber, Julian Pauli, Sascha Risch und Jakob Zickler fehlen weiterhin, Vinko Sapina war zuletzt mit muskulären Problemen angeschlagen, Stefan Kutschke fehlt noch gesperrt.

Thomas Stamm (r.) betonte vor dem Nürnberg-Spiel die interne Kommunikation. © TAG24/Jens Maßlich

30. Oktober, 14.55 Uhr: Bei Dynamo herrscht Vorfreude auf Hertha-Kracher

Die Umstellung auf Pressekonferenzen zur Frühstückszeit hat Dynamo keine Siege beschert, vor dem Hertha-Kracher am Samstag stellte sich Thomas Stamm der Presse deshalb wieder am frühen Donnerstagnachmittag. Für den SGD-Coach ist ein Duell im ausverkauften Olympiastadion genau das, was den Unterschied von der 3. Liga zur 2. Bundesliga ausmacht. "Es ist ein Privileg, dass du in der 2. Liga solche Auswärtsspiele hast und es genießt, wenn das so ist", schwärmte der SGD-Coach vor der Partie, deren Kulisse auch für ihn eine Premiere wird. Personell ändert sich für den Schweizer im Vergleich zur Vorwoche aber nichts: Sowohl Tim Schreiber (Handverletzung) als auch Sascha Risch, Jakob Zickler (beide Schulterverletzung) und Julian Pauli (muskuläre Probleme) sind noch nicht wieder einsatzbereit, Stefan Kutschke fehlt rotgesperrt.

Thomas Stamm (r.) ist heiß auf das ausverkaufte Olympiastadion. © TAG24/Aliena Rein

28. Oktober, 15.51 Uhr: Öffentliches Training der Dynamos läuft

Dunkle Wolken über Dynamo: Nicht nur sportlich geht es bei der SGD aktuell ungemütlich zu, am Dienstag braute sich auch über dem Trainingsgelände einiges zusammen. Bei steifer Brise bereitete Chefcoach Thomas Stamm (42) seine Truppe auf das Auswärtsspiel bei der Hertha aus Berlin vor. Nicht dabei waren weiterhin die verletzten Jakob Zickler (19), Sascha Risch (25, beide Schulterverletzung) und Julian Pauli (20, Oberschenkelverletzung), Letzterer trainierte aber individuell. Tim Schreiber (23, Handverletzung) feilte erneut an seinen Fähigkeiten mit dem Ball am Fuß, stand aber auch noch nicht im Tor.

Die Dynamos bereiten sich intensiv auf die bevorstehende Aufgabe bei Hertha BSC vor. © TAG24/Florian Mentele

Pass- und Kombinationssspiel: Die SGD-Akteure arbeiten mit dem Ball. © TAG24/Florian Mentele

27. Oktober, 19.49 Uhr: Dynamo-Boss Brendel dementiert vorzeitige Pauli-Rückkehr nach Köln

Nach der Horror-Verletzung von Köln-Innenverteidiger Timo Hübers (29) kamen in den rheinischen Medien Spekulationen auf, dass man die Leihe von Julian Pauli (20) vorzeitig beenden und ihn im Winter zurückholen wolle. SGD-Boss Thomas Brendel (49) dementierte das jedoch und setzte den Gerüchten ein Ende: "Es hat aus Köln keine offizielle Anfrage gegeben. Wir sehen das auch nicht ab und halten es eher für unwahrscheinlich, dass Julian im Winter zum 1. FC Köln zurückkehren wird", erklärte der Sport-Geschäftsführer auf TAG24-Nachfrage. Hübers hatte sich im Bundesliga-Duell bei Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende unglücklich das Knie verdreht, musste operiert werden und droht nun lange auszufallen.

Wird Dynamo nicht vorzeitig verlassen: Innenverteidiger Julian Pauli (19). © Lutz Hentschel

26. Oktober, 16.37 Uhr: Jan-Hendrik Marx schießt in der U21 drei Tore

Beim Spiel gegen den SC Paderborn saßen beide auf der Bank und wurden nicht eingewechselt, am Sonntag liefen Jan-Hendrik Marx und Jonas Oehmichen dann bei Sturm und Regen im Sportpark Ostra mit der U21 gegen die SG Handwerk Rabenstein auf. Beim 7:0-Sieg erzielte Marx die Tore zum 1:0 (17. Minute, Elfmeter), zum 2:0 (30.) und zum 3:0 (47.). Nico Künzel (49.), Arne Seemann (60.), Quentin Grafe (65.) und Oehmichen (75.) stellten schließlich den Endstand her. "Wer unseren Kader kennt, der weiß, dass jede Menge Spieler gefehlt haben und wir kaum spielfähig gewesen wären, plus kamen die beiden gestern nicht zum Einsatz. Jan-Hendrik Marx, damit er endlich auch mal wieder Spielpraxis bekommt und Oehmi ist ja noch ein junger Spieler, er braucht diese Spiel. Wenn er gestern nicht spielt, ist es nur logisch und auch gut, dass wir die zweite Mannschaft dafür haben", sagte Trainer Sebastian König nach dem Spiel. Während die Profis am kommenden Samstag in Berlin ran müssen, steht der U21 das brisante Stadtderby gegen den Dresdner SC im Heinz-Steyer-Stadion bevor. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Jan-Hendrik Marx (3.v.r.) schoss am Sonntag drei Tore in der U21. © Steffen Manig

Der Rechtsverteidiger bekam nach viel Bankzeit bei den Profis Spielpraxis bei der U21. © Steffen Manig

Der frühe Vogel fängt drei Punkte? Zu ungewohnt zeitiger Stunde ging die Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Samstag gegen Paderborn über die Bühne. Personell gab es nichts Überraschendes: Tim Schreiber (Hand), Sascha Risch, Jakob Zickler (beide Schulter), Julian Pauli (muskuläre Probleme) und Stefan Kutschke (gesperrt) werden fehlen. Bei Pauli gab Trainer Thomas Stamm noch keine Prognose ab, wann er wieder fit ist. "Das ist bei muskulären Sorgen problematisch. Er wird am Samstag und auch nächste Woche definitiv noch fehlen", sagte er.

Thomas Stamm (r.) sprach am Donnerstag über die Personalsituation bei Dynamo. © TAG24/Thomas Nahrendorf

22. Oktober, 7.14 Uhr: Heute startet der freie Verkauf der Hertha-Tickets, diese wichtigen Infos hat Dynamo Dresden für die Fans

Am heutigen Mittwoch um 10 Uhr startet der freie Verkauf der restlichen Tickets für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden am 1. November bei Hertha BSC. Im Vorfeld hat die SGD wichtige Hinweise an die eigenen Fans herausgegeben. So empfiehlt der Verein seinen Anhängern, sich Tickets nach Möglichkeit neben den bereits für Dynamo vorgesehenen Blöcken zu kaufen. Beide Klubs empfehlen den SGD-Fans heute das Kaufen der Karten in den Blöcken 21 bis 23 sowie 24, 25, L, M und N. Die Schwarz-Gelben machten noch einmal darauf aufmerksam, dass die Bereiche außerhalb des Gästeblocks, der bereits mit 11.000 Tickets ausverkauft ist, zum Heimbereich zählen. Das bedeutet, dass am Spieltag niemand mit Fan-Kleidung der SGD Zutritt zum Block erhält. "Darüber hinaus bitten wir alle Schwarz-Gelben bereits jetzt, auf ein faires und gemeinschaftliches Miteinander in diesen Blöcken zu achten", schrieb Dynamo auf der eigenen Homepage.

Das Auswärtsspiel der SGD bei Hertha BSC am 1. November wirft bereits jetzt seinen Schatten voraus. © imago images/Contrast

21. Oktober, 16.38 Uhr: Tim Schreiber trainiert mit Ball am Fuß

Pünktlich zum öffentlichen Dynamo-Training kommt der Goldene Oktober zurück! Bei bestem Herbstwetter arbeitete die Mannschaft von Thomas Stamm unter anderem an Laufwegen und Abschlüssen. Die Verletzten Sascha Risch, Jakob Zickler und Julian Pauli fehlten, genau wie Vinko Sapina, der individuell trainierte. Der an der Hand verletzte Tim Schreiber stand aber auf dem Platz und absolvierte gemeinsam mit U21-Keeper Janis Schrumpf Übungen mit dem Ball am Fuß.

Dynamo-Keeper Tim Schreiber (l.) feilte am Dienstag an seiner Zielgenauigkeit. © TAG24/Aliena Rein

Bei bestem Herbstwetter bereiteten sich die SGD-Profis auf das Paderborn-Spiel vor. © TAG24/Aliena Rein

20. Oktober, 16.30 Uhr: Stefan Kutschke fehlt der SGD lange

Das DFB-Sportgericht hat entschieden: Stefan Kutschke wird der SGD nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Preußen Münster drei Spiele gesperrt fehlen. Der Kapitän verpasst damit die Partien gegen den SC Paderborn, Hertha BSC und den 1. FC Nürnberg. Weil danach die Länderspielpause ansteht, kehrt er erst in einem Monat wieder auf den Platz zurück.

Kutschke war in Münster in der siebten Minute der Nachspielzeit wegen eines Tritts gegen seinen Gegenspieler vom Platz gestellt worden, dass er selbst zuvor gefoult worden war und der Tritt keine besondere Härte hatte, wurde dem 36-Jährigen strafmildernd ausgelegt. Weil der Stürmer allerdings schon in der Vorsaison eine Rotsperre wegen einer Tätlichkeit abgesessen hatte, war es nicht möglich, die Mindestsperre von zwei Spielen zu beantragen.

Stefan Kutschke (r.) sah gegen Preußen Münster Rot und fehlt der SGD einen Monat lang. © Bernd Thissen/dpa

16. Oktober, 9.30 Uhr: Dynamo Dresden muss gegen Münster in der Defensive umbauen

Nach der letzten frühen Pressekonferenz holte die SGD einen Punkt gegen den KSC, also wurde das gute Omen genutzt und auch vor dem Auswärtsspiel in Münster wieder auf eine Pressekonferenz zur Frühstückszeit gesetzt. Um 8 Uhr nahm Thomas Stamm vor dem Mikrofon Platz und sprach vor allem darüber, was der SGD aktuell fehlt, nämlich vier Spieler. Gerade, nachdem der gesamte Kader wieder auf den Platz zurückgekehrt war, verletzten sich Sascha Risch, Jakob Zickler, Julian Pauli und zuletzt auch Keeper Tim Schreiber. Sie alle fehlen gegen Preußen Münster, doch der Coach macht sich keine Sorgen, dass die Verletzten nicht zu ersetzen sind: "Dafür ist der Kader auch groß genug, haben uns meiner Meinung nach eigentlich auf allen Positionen so verstärken können, dass wir da auch gut nicht nur reagieren, sondern agieren können."

Thomas Stamm muss gegen Preußen Münster mehrere Stammspieler ersetzen. © TAG24/Aliena Rein

15. Oktober, 18 Uhr: TSV Havelse holt Ex-Dynamo Tom Berger

Rückkehr in seine niedersächsische Heimat! Ex-Dynamo-Profi Tom Berger (24) hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Der seit dem 1. Juli vereinslose Mittelfeld-Akteur wird künftig für den TSV Havelse auf dem Platz stehen, teilte der Drittligist am heutigen Mittwoch mit. Beim Turn- und Sportverein aus aus Garbsen nahe Hannover unterzeichnete der 24-Jährige einen befristeten Vertrag bis 2026. Zuletzt spielte Berger in Dresden, schaffte letzte Saison mit den Schwarz-Gelben den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dauerhaft durchsetzen konnte sich der Kicker dort jedoch nicht, auch weil ihn Verletzungen immer wieder außer Gefecht gesetzt hatten. Bergers Arbeitspapier war am Ende der Spielzeit 2024/25 ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden.

Tom Berger (24) spielt von nun an für den TSV Havelse. © Lutz Hentschel

15. Oktober, 14.55 Uhr: Wieder Dynamo-Trainingslager in der Türkei geplant

Rückkehr an die Mittelmeer-Riviera: Dynamo Dresden schlägt sein Wintertrainingslager erneut in der Türkei auf. Vom 3. bis zum 11. Januar 2026 werden die Mannen von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (42) im Hotel "Fame Residence Lara & Spa" in Antalya nächtigen und sich auf den wie auch im Vorjahr genutzten Plätzen des "Never Give Up Football Center" auf die kommende Zweitliga-Rückrunde vorbereiten. Das gaben die Schwarz-Gelben am heutigen Mittwoch offiziell bekannt. Für reisefreudige Anhänger, die hautnah dabei sein möchten, bietet der Verein übrigens ein exklusives Reise-Angebot an, das unter anderem Hin- und Rückflug, ein Fanartikel-Paket sowie Übernachtungen im 5-Sterne-Teamhotel beinhaltet.

Wie auch schon im Vorjahr. Die Dynamos reisen erneut ins Winter-Trainingslager nach Lara. © Lutz Hentschel

15. Oktober, 12.55 Uhr: Tim Schreiber dürfte gegen Münster wohl ausfallen

Droht Dynamo Dresden der nächste schmerzhafte Ausfall? Wie Bild berichtet, wird Torhüter Tim Schreiber wegen der Verletzung an der rechten Hand, die er sich im Training am Dienstag zugezogen hat, gegen Preußen Münster am Samstag nicht einsatzfähig sein. Demnach droht gar eine mehrwöchige Verletzungspause. Auf TAG24-Nachfrage wollte der Verein den potenziellen Ausfall seines Stammkeepers nicht bestätigen, dementierte die Zwangspause für den 23-Jährigen aber auch nicht. Die eigentlich erst vor zwei Wochen geleerte Verletztenliste der SGD würde mit Schreiber aktuell wieder vier Spieler umfassen: Sascha Risch und Jakob Zickler fallen mit Schulterverletzungen aus, Julian Pauli verletzte sich auf Länderspielreise am Oberschenkel.

Tim Schreiber (l.) musste das Training am Dienstag abbrechen, nachdem er sich beim Torschusstraining an der Hand verletzt hatte. © Jens Maßlich

14. Oktober, 15.45 Uhr: Fünf Dynamo-Profis fehlen im Training

Öffentliches Training am regnerischen Dienstagnachmittag: Die Dynamos bereiten sich intensiv auf die bevorstehende Aufgabe bei Preußen Münster vor. Gleich fünf Akteure bekamen die vor Ort anwesenden SGD-Fans aber nicht zu sehen: Mit Julian Pauli (20), Sascha Risch (25) und Jakob Zickler (19) fehlen verletzungsbedingt drei Profis bei der Arbeit. Und auch Claudio Kammerknecht (26) stand derweil ebenso nicht auf dem Platz wie Kofi Amoako (20). Beide Kicker sind noch für ihr Land im Einsatz. Dafür wurde der Trainingskader mit einigen Jugendspielern aufgestockt.

Vier Tage vor dem Münster-Spiel wurden einige SGD-Akteure im Training vermisst. © TAG24/Ivan Simovic

Nach dem Warm-Up ging es mit einer größeren Spielform weiter. © TAG24/Ivan Simovic

12. Oktober, 14.30 Uhr: So geht es nach dem Aus von David Fischer bei der SGD weiter

Rund ein Monat ist seit der Entlassung von David Fischer (41) als Kommunikationsgeschäftsführer inzwischen vergangen, seine Position seither vakant. Jetzt informiert der Aufsichtsrat den aktuellen Stand in der Dynamo-Geschäftsstelle. So werden die Aufgaben der Geschäftsführung vorerst neu verteilt und kommissarisch von den beiden übrigen Geschäftsführern Stephan Zimmermann (38, Finanzen) und Thomas Brendel (49, Sport) übernommen. Konkret bedeutet das, dass Zimmermann für den gesamten kaufmännischen Bereich zuständig ist, worunter Themen wie Finanzen, Marketing und Vertrieb, Fan- und Mitgliederservice, Kommunikation, Events und Veranstaltungen, Spieltags-Organisation, Ticketing, Tradition, CSR und Nachhaltigkeit sowie Personal fallen, wie die SGD mitteilte. Zusätzlich wird der 38-Jährige zweiter Geschäftsführer der SG Dynamo Dresden Merchandising GmbH. Brendel hingegen ist jetzt zusätzlich zum sportlichen Bereich für die Geschicke der Fußballschule verantwortlich und vertritt den Verein im Stiftungsrat der Dixie-Dörner-Stiftung. In der Zwischenzeit läuft auch die Planung, wie die Geschäftsführung zukünftig strukturiert werden soll, auf Hochtouren, heißt es weiter. Dabei geht es insbesondere um die Besetzung des freien Geschäftsführer-Postens. Hier wurden bereits erste Schritte unternommen und Gespräche geführt.

Durch die Entlassung von David Fischer (41) befindet sich die SGD-Geschäftsführung derzeit im Umbruch. © PICTURE POINT / S. Sonntag

11. Oktober, 16.57 Uhr: Julian Pauli verletzt sich bei U21-Nationalmannschaft

Ist das bitter! Noch bevor Julian Pauli (20) zu seinem Debüt für die U21-Nationalmannschaft kommen konnte, musste der Dynamo-Verteidiger bereits wieder abreisen. Dabei war er nur einen Tag zuvor erst von der U20 aus Portugal eingeflogen worden, um die Verletzungsnot von U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo zu lösen. Wie Bild berichtet, zog sich Pauli im Training vor der ersten EM-Quali-Partie gegen Griechenland wohl einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und droht damit die nächsten Spiele mit der SGD verpassen. Für den in der Dynamo-Innenverteidigung gesetzten Pauli ist es der nächste verletzungsbedingte Rückschlag seiner noch jungen Karriere: Erst vor rund einem Jahr setzten ihn eine Gehirnerschütterung und deren Folgen lange außer Gefecht, im Sommer laborierte er an einer Sprunggelenksverletzung.

Julian Pauli (20, r.) wechselte auf Leihbasis nach Dresden, um nach mehreren Verletzungen Spielpraxis zu sammeln. Jetzt droht ihm der nächste Ausfall. © Lutz Hentschel

9. Oktober, 17.15 Uhr: Schluss! Dynamo Dresden gewinnt klar gegen Jahn Regensburg

Das war’s in Auerbach! Dynamo gewinnt hoch mit 5:1 gegen Regensburg und legte über ganz weite Strecken einen sehr guten Auftritt hin - und das ohne acht Stammspieler. Den kompletten Spielbericht findet Ihr hier: "Halbes Team fehlt: Dynamo lässt Regensburg trotzdem keine Chance".