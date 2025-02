Dynamo-Neuzugang Hoti glücklich: "Freue mich über mein Tor!"

Dresden - Der Name Andi Hoti (21) fiel am Sonntagabend mehrmals. Sein Kopfball an den eigenen Pfosten, der zum 1:1 führte, sein erster Treffer für Dynamo zum 3:1 und der Elfmeter kurz vor Schluss, als ihm der Ball unglücklich an die Hand prallte. Am Ende strahlte der Winter-Neuzugang.