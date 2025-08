Fiasko-Start und Abwehr-Aussetzer! Dynamo vermasselt Saisonauftakt in Fürth

Fortsetzung des Artikels laden

11.27 Uhr: Dynamo Dresden hat in der 2. Bundesliga etwas gutzumachen

Drei Jahre hat die SGD auf die Rückkehr ins Unterhaus hingearbeitet, das letzte Zweitliga-Spiel - Relegation ausgenommen - fand am 15. Mai 2022 statt. Doch der Blick in die Vergangenheit ist heute einfach nicht gnädig mit Dynamo: Die Schwarz-Gelben verloren nämlich ausgerechnet das Sachsenderby gegen Erzgebirge Aue am letzten Spieltag mit 0:1 durch einen Treffer des heutigen Millionen-Mannes Nicolas Kühn. Trainer damals war Guerino Capretti, übrig geblieben bzw. zurückgekehrt ist nur Christoph Daferner. Am Ende stiegen die Schwarz-Gelben in der Relegation gegen Kaiserslautern ab, auch Aue musste als 17. runter.

11.04 Uhr: Schlechtes Omen? Schiedsrichter Lars Erbst pfeift die Partie

Schiedsrichter Lars Erbst (30) leitet den Saisonauftakt der Dresdner, was bei einigen Dynamo-Fans für leichte Schnappatmung sorgen dürfte. Zwar hat der Schwabe erst zweimal Bekanntschaft mit der SGD gemacht, diese Partien hatten es allerdings in sich: Er pfiff nämlich die 1:4-Klatsche beim SV Meppen im Mai 2023, mit der die Schwarz-Gelben damals den Aufstieg kläglich verspielten. Kaum eine Partie lässt das Blut in den Adern von Dynamo-Anhängern bis heute so gefrieren wie diese. Erbst zeigte Kyu-Hyun Park eine Gelb-Rote Karte innerhalb von nur vier Minuten, die sich später als nicht regelkonform erwies. Die erste Verwarnung wurde anschließend vom DFB-Sportgericht annulliert, da sie dem Südkoreaner nicht ordnungsgemäß gezeigt wurde. Das zweite Aufeinandertreffen lief aus Dresdner Sicht nicht viel besser: Bei der bitteren 0:1-Pleite beim SV Wehen Wiesbaden in der Hinrunde der vergangenen Saison flog Stefan Kutschke wegen groben Foulspiels an Florian Hübner in der 76. Minute mit glatt Rot vom Platz und kassierte daraufhin eine Drei-Spiele-Sperre.

Ein Tag, der sich ins kollektive Dynamo-Gedächtnis gebrannt hat: Bei der 1:4-Pleite in Meppen stellte Lars Erbst (3.v.r.) Kyu-hyun Park (2.v.r.) vom Feld. © PICTURE POINT / S. Sonntag

10.43 Uhr: Schnelles Wiedersehen für Lennart Grill

Direkt zum Auftakt kommt es für Dynamo-Neuzugang Lennart Grill zu einem raschen Wiedersehen mit den alten Kollegen. Der Torwart war in der vergangenen Rückrunde von Union Berlin an Greuther Fürth ausgeliehen, absolvierte aber nur drei Partien. Zwar blieb er in denen ungeschlagen und einmal ohne Gegentor, allerdings rückte er nur zwischenzeitlich für den verletzten Nahuel Noll zwischen die Pfosten. Als der wieder genesen war, musste sich Grill erneut hintenanstellen.

Lennart Grill (unten) hat gerade erst ein kurzes Karriere-Intermezzo in Fürth hinter sich. © Daniel Karmann/dpa

10.22 Uhr: So seht Ihr das Auftaktspiel von Dynamo Dresden im TV

Alles neu macht die 2. Bundesliga - auch für die Zuschauer daheim: Wer es nicht ins Stadion schafft, braucht nun nicht mehr Magenta Sport, sondern Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt die Partie live und exklusiv in der Einzeloption, dazu gibt es auch eine Zweitliga-Konferenz. Das Abo ist kostenpflichtig. Allerdings könnt ihr den ersten Spieltag auch im Free-TV bei RTL verfolgen, wo ebenfalls eine Konferenz zu sehen sein wird. Mit der neuen Saison gibt es hinsichtlich der Übertragung und des Ablaufs darüber hinaus einige Neuerungen, von denen die Dynamo-Akteure aber nicht gerade begeistert sind. Mehr dazu lest Ihr unter: "VAR, Smartphone, Besprechung: Hauptmann und Co. sind skeptisch".

Dynamo-Fans brauchen ein neues Abo: Die 2. Bundesliga läuft auf Sky. © INA FASSBENDER / AFP

10.06 Uhr: Für wen entscheidet sich Thomas Stamm heute?

In der Vorbereitung hat sich zwar schon ein Grundgerüst der Stamm-Elf herauskristallisiert, doch der Dynamo-Coach betonte auf der abschließenden Pressekonferenz, dass noch mehrere Positionen nicht in Stein gemeißelt seien. In unserem TAG24-Check lest Ihr, wer aktuell die Nase vorn hat!

9.51 Uhr: Personalsituation bei Dynamo Dresden und der SpVgg Greuther Fürth

Zum Saisonstart kann Dynamo-Coach Thomas Stamm fast aus dem Vollen schöpfen: Nur Talent Jakob Zickler fällt mit einer Schulterverletzung definitiv aus. Dazu musste Vinko Sapina unter der Woche angeschlagen kürzertreten und steht noch auf der Kippe. Er soll nur zum Einsatz kommen, wenn er bei Hundertprozent ist, die Aussagen seines Trainers auf der abschließenden Pressekonferenz machen allerdings Mut. Niklas Hauptmann wird derweil nicht starten, sitzt aber auf der Bank. Gegenüber Thomas Kleine muss hingegen fünf Ausfälle verkraften: Sacha Bansé, Marco John und Neuzugang Aaron Keller befinden sich nach Verletzungen noch im Aufbau, Lukas Reich (Blinddarm-OP) und Timo Schlieck (muskuläre Verletzung im Oberschenkel) fehlen weiterhin.

9.36 Uhr: Volle Fan-Power zum Saisonauftakt für Dynamo Dresden

Der 16.626 Zuschauer fassende Sportpark Ronhof in Fürth ist zum Saisonauftakt zwar nur fast ausverkauft und bietet Kurzentschlossenen im Heimbereich noch Tickets an Tageskasse, dafür wird der Auswärtsblock rappelvoll. 2300 Dynamo-Fans reisen zum Start ins Abenteuer 2. Bundesliga mit ins Frankenland und werden die Sportgemeinschaft lautstark unterstützen. Dem Vernehmen nach haben auch einige Schwarz-Gelbe Karten für den Heimbereich ergattert und die Arena der SpVgg damit so gut gefüllt wie selten. Das Kleeblatt kann sich nämlich über die größte Auftaktkulisse seit satten elf Jahren freuen: Letztmals war das Stadion zum ersten Heimspiel der Saison 2014/15 derart voll, damals gastierte der 1. FC Nürnberg zum Frankenderby in Fürth. Vergangenes Jahr waren ohnehin nur drei Partien vollständig ausverkauft: Neben dem hitzigen Duell gegen den Club griffen die Anhänger beim HSV und Schalke zu.

Dass die Dynamo-Fans auch auswärts Stimmung machen, soll jetzt auch die 2. Bundesliga mal wieder erfahren. © Picture Point / Gabor Krieg

9.14 Uhr: Greuther Fürth kämpfte um den Klassenerhalt

Angst vor den Franken müssen Stamm und seine Mannen trotz der durchwachsenen Bilanz wohl eher nicht haben. Fürth landete am Ende der vergangenen Saison zwar auf dem 13. Tabellenplatz, hatte dabei jedoch nur vier Zähler Abstand auf den Relegationsrang und sicherte erst am letzten Spieltag mit einem dramatischen 3:2-Sieg gegen den HSV den Klassenerhalt. Außerdem standen vergangenes Jahr gleich drei Trainer an der Seitenlinie der Spielvereinigung. Man ging mit Alexander Zorniger in die Saison, der aber schon im Oktober nach einer 0:4-Klatsche im Derby gegen Nürnberg von Jan Siewert abgelöst wurde. Der frühere Mainzer brachte das Kleeblatt jedoch auch nicht wirklich in die Spur und wurde nach acht sieglosen Partien im Mai von Thomas Kleine ersetzt.

Die Fürth-Fans machten ihrem Unmut zum Abschluss der letzten Saison nach dem Sieg gegen den HSV mit einem Banner Luft. © Daniel Karmann/dpa

9.01 Uhr: Bilanz ein Grund zur Sorge für Dynamo Dresden?

Auch in der historischen Gesamtbilanz hat die Spielvereinigung die Nase vorn. 16 Pflichtspiel-Duelle lieferten sich beide Klubs bislang, nur dreimal konnte die SGD dabei gewinnen. Fünf Begegnungen endeten mit einem Unentschieden, für das Kleeblatt stehen ganze acht Siege zu Buche. Der letzte Dynamo-Triumph liegt schon knapp neun Jahre zurück. Im November 2016 siegten die Schwarz-Gelben im RHS - damals gerade DDV-Stadion - mit 2:1. Akaki Gogia erzielte einen Doppelpack, ehe Serdar Dursun in der Nachspielzeit noch verkürzen konnte.

8.48 Uhr: So lief das letzte Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth

Simon Makienok (r.) traf zuletzt für Dynamo gegen Fürth - in der verlängerten Corona-Saison vor leeren Rängen. © IMAGO / Poolfoto

Zum Start tritt die SGD gleich mal beim Zweitliga-Dino an: Mit 34 Spielzeiten und 1228 Partien führt das Kleeblatt die ewige Tabelle der zweithöchsten deutschen Spielklasse an. Ausgerechnet zur letzten Zweitliga-Saison von Dynamo gelang der Spielvereinigung allerdings ein Abstecher ins Oberhaus, weshalb das letzte Aufeinandertreffen bereits auf den 9. Juni 2020 während der Saison 2019/20 zurückdatiert ist. Damals trennten sich beide Mannschaften am 27. Spieltag vor leeren Rängen mit einem 1:1-Unentschieden, Simon Makienok glich in der 54. Minute aus, nachdem Daniel Keita-Ruel die Franken in Führung gebracht hatte. Das Hinspiel gewann Fürth vor heimischer Kulisse mit 2:0, am Ende der verlängerten Saison stieg die SGD unter Trainer Markus Kauczinski und geplagt von den Corona-Auflagen als Tabellenletzter ab.

Die Aufstiegsfeier am Terrassenufer ist schon wieder einige Monate her. Heute kann sich die Mannschaft den sportlichen Lohn für eine tolle Saison abholen. © Lutz Hentschel

8.30 Uhr: Das Auftaktspiel von Dynamo Dresden bei der SpVgg Greuther Fürth im Liveticker