Die Mannschaft hat gewählt: Das ist Dynamos neuer Kapitän!

Dresden - Die Sportgemeinschaft hat einen neuen Capitano! Nach dem Abgang von Tim Knipping (30) stand beim Team von Coach Markus Anfang (49) die Wahl eines neuen Spielführers und des Mannschaftsrates für die Saison 2023/24 auf dem Programm. Angreifer Stefan Kutschke (34) wird Dynamo Dresden künftig mit der Binde am Arm aufs Feld führen.

Stefan Kutschke (34, r.) ist Dynamos neuer Kapitän, Niklas Hauptmann (27) rückt in den Mannschaftsrat auf. © Lutz Hentschel

Das teilte der Verein am Sonntagnachmittag auf seiner Homepage mit.

Demnach entschieden sich die schwarz-gelben Kicker darüber hinaus für Mittelfeldmann Paul Will (24) als Stellvertreter des stürmenden Kapitäns.

Niklas Hauptmann (27), Kevin Ehlers (22) und Luca Herrmann (24) komplettieren den fünfköpfigen Mannschaftsrat.

"Es ist für mich eine unglaubliche Ehre für Dynamo, für meinen Verein in der kommenden Saison die Kapitänsbinde tragen zu dürfen. Jeder, der mich kennt, weiß, was diese Stadt und dieser Verein mit seinen Fans für mich bedeutet", erklärte Kutschke im Zuge der Ernennung.

Er fügte aber auch an: "Nichtdestotrotz geht dieses Amt auch mit einer Menge Verantwortung einher, der ich – gemeinsam mit Paul, Haupe, Ehle und Luca – gerecht werden will."

In der vergangenen Saison stand der gebürtige Dresdner 36 Mal in der 3. Liga für die SGD auf dem Rasen, dabei erzielte er neun Treffer und verteilte sechs Vorlagen. Die Verantwortung ist für ihn nicht komplett neu, schon in seiner Zeit beim FC Ingolstadt trug "Kutsche" die Binde.