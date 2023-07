Dynamo sucht Abwehrchef: Kraulich und Ehlers bewerben sich um einen Stammplatz!

Walchsee - Aktuell noch drei Bewerber auf zwei freie Plätze: Mit welchem Innenverteidiger-Duo geht Dynamo Dresden in die neue Saison? Das ist eine der noch vielen offenen Fragen in diesen Tagen.

Kevin Ehlers (22) hat klargemacht: An ihm muss man erst einmal vorbeikommen. © Max Patzig

Jakob Lewald (24) hat sich mit starken Leistungen in der Vorsaison sicherlich einen gewissen Vorsprung erarbeitet. Zurücklehnen darf er sich im Trainings-Camp im Tiroler Unterland trotzdem nicht. Denn die beiden Konkurrenten machen ordentlich Druck.



"Es ist ein offener Kampf, jeder muss im Training Einhundert Prozent geben, am Ende wird der Trainer entscheiden", erklärt Kevin Ehlers (22).

Seit 2017 ist er im Verein, doch gerade mit der vergangenen Saison kann er nicht zufrieden sein: "Es ist kein Geheimnis, dass ich mir mehr erwartet und erhofft habe. Es war eine Erfahrung, die auch mal dazugehört. Ich bin gestärkt herausgekommen."

Wegrennen wollte Ehlers trotzdem nicht, der Abwehrspieler will "hier Vollgas geben. Ich bin im Kopf in Dresden." Aktuell sieht sich der Sohn des früheren Bundesliga-Profis Uwe Ehlers (28) "noch lange nicht am Ende. Ich habe noch viel Potenzial in mir und Stellschrauben, an denen ich drehen kann".

Ehlers will auf dem Platz lauter werden, vorangehen. Da scheut er auch nicht mehr vor einer selbstbewussten Kampfansage zurück. Denn es ist bekannt, dass noch ein Innenverteidiger kommen soll: "Ich mache mir da nicht wirklich eine Platte. Wenn einer kommt, muss er auch erstmal an mir vorbei!"