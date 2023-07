Dynamo-Camp im Liveticker: Drei Dresdner haben keine Zukunft mehr bei der SGD

Dresden/Walchsee - Jetzt wird der Grundstein für die neue Saison gelegt: Dynamo Dresden ist am Freitag im Sommer-Trainingslager 2023 in Walchsee angekommen.

Es fehlen lediglich Paul Lehman - mit einer leichten Blessur - und Jakob Lemmer, der in der Reha arbeitet. Gänzlich nicht mit an den Walchsee gereist sind Akaki Gogia , Julius Kade und Jan Shcherbakovski. Sie haben keine sportliche Zukunft bei Dynamo mehr.

Am Samstagmorgen startet die zweite Trainingseinheit in Walchsee.

Die Zusammenfassung des ersten Tages im Trainingslager lest Ihr in unserem Artikel: Dynamo Dresden bekommt keine Pause nach der langen Reise ins Trainingslager

Pünktlich um 6 Uhr war Dynamo Dresden an der Walter-Fritzsch-Akademie aufgebrochen, um 13.30 Uhr rollte der Mannschaftsbus am Hotel in Kössen am Walchsee vor.

Insgesamt 27 Spieler, davon drei U19-Akteure waren mit an Bord. Die erste Einheit steigt um 16 Uhr.