Sieben Kandidaten: Stamm-Personal in Dynamos Defensive gesucht

Das System scheint mehr oder weniger gefunden, nun bewerben sich sieben Mann auf die drei Stellen in Dynamo Dresdens Innenverteidigung.

Von Jens Maßlich

Dresden - Was für die Offensive gilt, gilt in der Defensive erst recht! Dynamo Dresdens Coach Thomas Stamm (41) sucht in den verbleibenden drei Wochen bis zum Drittligastart in Köln das passende Personal. Doch im Gegensatz zum Sturm hat er für die Innenverteidigung eine deutlich größere Auswahl.

Lars Bünning (26, v.) kann mehrere Positionen begleiten, David Kubatta (20, l.) ist wohl erst mal hinten dran. © Lutz Hentschel Auf die mindestens zwei, eher aber drei Positionen dort bewerben sich gleich sieben Mann. Geht man nach den vergangenen beiden Tests, dann haben von rechts nach links Claudio Kammerknecht (25), Aljaz Casar (23) und Lukas Boeder (27) aktuell die Nase vorn.

"Das ist eine normale Besetzung, die wir da haben. Jede Position muss mindestens doppelt besetzt sein. Wir wachsen damit auf, du musst dich schon im Leistungszentrum durchsetzen. Das wird immer Teil deines Lebens sein", erklärt Lars Bünning (26) den Konkurrenzkampf. Der 26-Jährige fehlte zuletzt allerdings aufgrund seiner Sprunggelenkprobleme, weswegen der defensive Mittelfeldmann Casar gegen Viktoria Berlin den Platz in der Abwehrzentrale einnahm. Dynamo Dresden Fortschritte und Baustellen bei Dynamo: Das sind die Lehren aus dem Doppel-Test! Mehr oder weniger klar scheint zumindest zu sein, dass es beim neuen Coach auf ein System mit einer Dreierkette hinausläuft.

"Mit Aljaz können wir sehr schnell im Spiel auch auf ein 4-3-3 oder 4-4-2 gehen, wenn man das braucht. Man muss sich am Anfang für etwas entscheiden, ich glaube, das passt ganz gut", erklärt Stamm. Er will sich aber - zumindest öffentlich - noch nicht festlegen: "Es kann sein, dass es in so eine Richtung geht. Mit dem Ball wäre es aber schön, wenn man es nicht sieht. In Summe muss es zu den Spielern passen. Ich glaube, die Dreierkette kann das, muss aber nicht."

Dennis Duah (20) will und muss sich gegen jede Menge Konkurrenten in der Innenverteidigung durchsetzen. © Lutz Hentschel

Kammerknecht über den Dynamo-Coach: "Er achtet auf Leistung!"