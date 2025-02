Tasche über Zaun geworfen, dann schlägt ein Dynamo-Fan der Security-Mitarbeiterin (19) ins Gesicht

Großaspach - Fünf Minuten vor dem Anpfiff der Auswärtspartie von Dynamo Dresden gegen den VfB Stuttgart II in Großaspach ist es am Samstag im Stadion zu einem körperlichen Angriff auf eine junge Frau gekommen.

Zwei Fans von Dynamo Dresden griffen am Samstag vor dem Spiel eine Mitarbeiterin (19) der Security an, nun sucht die Polizei Zeugen. © Picture Point / Gabor Krieg

Vermutlich ein oder mehrere Anhänger der Schwarz-Gelben warfen um 13.55 Uhr am Tor 9 der "WIRmachenDRUCK-Arena" eine Tasche über den Zaun.

Eine Security-Mitarbeiterin (19) hatte dies beobachtet und nahm die Tasche an sich. Daraufhin kamen zwei Fans der SGD auf die junge Frau zu und griffen sie unvermittelt körperlich an.

Ein Fan schlug ihr dabei sogar ins Gesicht, der andere Anhänger drückte die Hand der Frau stark zu, wie das zuständige Polizeirevier Aalen am Montag mitteilte.

"Aufgrund der Schmerzen ließ die Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes die Tasche fallen. Die beiden unbekannten Männer nahmen die Tasche an sich und gingen in Richtung Block 0", hieß es in dem Statement.

Die beiden Täter wurden zwischen 20 und 30 Jahre alt geschätzt, beide trugen einen leichten Bart und waren mit einer grauen Mütze bekleidet.