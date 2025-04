"Auch schon gemacht": Dynamo-Trainer Stamm beichtet Kniat-Trick

Bielefeld-Coach Mitch Kniat (39) sorgte mit seinem Schummel-Geständnis für ordentlich Wirbel. © Picture Point / Gabor Krieg

"Wer die letzten Jahre in der 3. Liga von mir beobachtet hat, dann wird die Regel immer mal wieder ausgenutzt. Es kam jetzt auf, weil es angesprochen wurde. In den letzten drei Jahren in Freiburg habe ich es auch schon gemacht", gestand Dynamo Dresdens Coach Thomas Stamm (42).

"Dann ist die Frage, ist das unsportlich? Ich glaube, es ist wichtig, dass man relativiert. Zeitspiel ab der 1. Minute bei Einwürfen, bei Gelben Karten, nach Toren, nach Foulspiel - es gibt viele Themen in Richtung unsportliches Verhalten."

Trotzdem scheiden sich bei vorgetäuschten Behandlungspausen von Torhütern, um die Mannschaft für Taktikbesprechungen zu versammeln, die Geister. Unsportlich, oder das Ausnutzen einer tatsächlichen Grauzone?

Stamm: "Ich will es nicht in die eine oder andere Richtung bewerten. Es ist eine Grauzone, die man immer wieder ausnutzen kann, wenn man das auch möchte. Das muss jeder entscheiden, wie man das wertet. Ich finde es deutlich schlimmer, permanent über 90 Minuten Karten einzufordern, liegenzubleiben, obwohl man nicht getroffen wurde."