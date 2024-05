Zimmerschied sucht Gründe für Dynamo-Absturz: "Eigentlich Wahnsinn"

Dresden - "Ich war ja schon draußen. Als die Fans mit dem Drittliga-Lied anfingen, habe ich mir schon gedacht, dass dies was zu bedeuten hat. Dann wurde das Regensburg-Ergebnis bekannt", sagte Tom Zimmerschied nach dem 2:1 in Unterhaching. Das war es dann. Eine Erklärung für den Einbruch in der Rückrunde - und auch in dem Spiel - hat der 25-Jährige nicht.