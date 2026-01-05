Dynamo-Coach Stamm stellt weitere Transfers in Aussicht: Kommt Drljaca zurück?
Antalya (Türkei) - 29 Spieler - bis auf Jakob Zickler (19) - sind im Trainingscamp dabei, doch bei der Zahl muss es nicht bleiben. Was Neu-Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39) bei seiner Vorstellung am Freitag schon ankündigte, bekräftigte einen Tag später auch Dynamo Dresdens Coach Thomas Stamm (42).
"Sören hat es ja ganz gut gesagt, dass da noch Bewegung reinkommen kann, in beide Richtungen. Da sind wir jetzt auch nicht erst seit zwei, drei Wochen im Austausch, auch mit Spielern", so der Schweizer angesprochen auf weitere Transferaktivitäten.
"Da geht es grundsätzlich darum, immer im Austausch zu sein. Wie jetzt bei Aljaz Casar, da war es auch nichts Kurzfristiges. Wie fühlt er sich? Wo wollen wir hin? Wie ist seine Idee? Und dann wird es da sicherlich noch Bewegung geben."
Abgänge sind also durchaus möglich. Hinzukommen soll dagegen noch ein Torhüter. "Und da muss man trotzdem abwarten, weil es einfach nicht immer planbar ist", so Stamm.
Mit Janis Schrumpf (18) und Maximus Fritzsche (17) sind zwei zusätzliche Jugendkeeper mit ins Trainingslager gereist, die das Kontingent neben Tim Schreiber (23) und Daniel Mesenhöler (30) auf vier schrauben.
Stamm: "Ich will keine Wasserstandsmeldung abgeben, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir mit der Belastung, die wir fahren, dass wir da vier Torhüter haben. Und dann habe ich lieber noch mal einen Jungen mehr dabei. Die zwei haben es sich verdient. Jetzt auch über das letzte halbe Jahr haben sie es extrem gut gemacht."
Dynamo Dresden sucht neuen Torwart: Kommt Stefan Drljaca zurück?
Ein Zeichen, dass in dieser Woche doch kein Keeper verpflichtet und nachreisen wird? Philipp Schulze (22) vom SC Verl soll man ein Angebot unterbreitet haben, auch weiß TAG24, dass man sich direkt nach der Verletzung von Lennart Grill (26) mit einer Rückkehr von Stefan Drljaca (26) beschäftigt hat.
"Wäre jetzt schon jemand da gewesen, wären wir nur mit den vier Keepern gefahren. Und so war für uns klar, dass wir einen jungen Feldspieler vielleicht weglassen, dafür einen Torhüter mehr mitnehmen", so Dynamos Coach.
Der 42-Jährige hält sich bedeckt: "Wenn es am Ende des Trainingslagers fünf Torhüter sind, dann ist es so. Und wenn dann vier wieder zurückfliegen, dann ist es auch okay."
Stamm und Gonther stehen jedenfalls schon länger im Austausch in Sachen Kaderplanung: "Angefangen hat das nach dem letzten Auswärtsspiel, dass wir uns da schon sehr, sehr lange persönlich ausgetauscht haben", gibt der Coach zu. "Und dann ist es wichtig, dass wir das, was wir jetzt angefangen haben, gut fortsetzen können. Der Austausch ist sehr intensiv und sehr gut."
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Hentschel