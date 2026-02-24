Der gnadenlose Kampf im Zweitliga-Keller! Nur fünf Punkte trennen Platz 11 und 18

Dresden - Noch elf Spieltage sind es in der Zweitliga-Saison 2025/2026 - und die werden im Keller gnadenlos. Versprochen! Fünf Punkte Differenz sind es zwischen den Plätzen 11 ( Bielefeld , 27 Zähler) und 18 ( Fürth , 22), gar nur drei von Rang zwölf an. Da kann es jeden noch erwischen, Durststrecken sind nicht erlaubt.

Will am Freitag daheim gegen Darmstadt einen Dreier bejubeln: Alexander Rossipal (29). © IMAGO/Björn Reinhardt

Wer die Nerven im Abstiegskampf verliert, der geht runter. So viel steht fest. Deshalb heißt es auch bei den Schwarz-Gelben: Ruhe bewahren und weitermachen. Schaut man auf die Rückrunden-Tabelle, dann steht Dynamo von allen Kellerkindern am besten da.

Neun Punkte in den bisherigen sechs Spielen bedeutet Rang sechs. Zwei Siege, drei Remis und eine Niederlage haben dafür gesorgt, dass Dresden den Anschluss gefunden hat.

Umgedreht haben Münster (3), Kiel (4) und Braunschweig (5) am wenigsten gepunktet. Auf alle drei Teams trifft Dynamo noch.

Doch eins ist auch klar: Dresden muss seine Spiele daheim gewinnen. Auswärts kommen die Dynamos in dieser Saison besser klar, sind in der Rückrunde auf fremden Plätzen noch ungeschlagen. Insgesamt holten sie 13 Punkte.

Daheim sind es neun. Nur Düsseldorf (2:1) und Fürth (2:0) fuhren bisher ohne Zähler heim. Das ist zu wenig.