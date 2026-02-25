Kaufoption soll gezogen werden! Robin Meißner kehrt nicht zu Dynamo Dresden zurück
Osnabrück/Dresden - Dynamo Dresden verlieh Robin Meißner im vergangenen Sommer an den VfL Osnabrück, damit dieser "über Spielzeit und Erfolgserlebnisse wieder Selbstvertrauen sammeln kann", wie es der damalige SGD-Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (49) aussagte. Jetzt wollen die Niedersachsen die vereinbarte Kaufoption ziehen. Der 26-Jährige wird nicht nach Dresden zurückkehren.
Dabei hatte Dynamo erst im Februar 2025 den Vertrag mit Meißner verlängert. "Bewusst", wie Brendel damals sagte. "Wir sind überzeugt, dass er die Qualität besitzt, unser Team langfristig besser zu machen. Für das Jahr in Osnabrück wünschen wir ihm alles Gute und freuen uns, ihn im kommenden Jahr wieder bei uns begrüßen zu können."
Daraus wird nichts. "Meise" kam 2023 von Viktoria Köln nach Dresden. Besonders in der Rückrunde der Aufstiegssaison stockte es bei ihm, daher auch die Leihe an die Bremer Brücke.
Zu den 61 Dynamo-Punktspielen und zehn Toren wird aber jetzt nichts mehr hinzukommen. Meißner soll beim VfL bleiben.
Wie Sportchef Joe Enochs (54) gegenüber TAG24 bestätigte, hatten sich die Niedersachsen eine Kaufoption vertraglich gesichert und beabsichtigen, diese zu ziehen. Beim Aufstieg des VfL bestünde nach TAG24-Infos sogar eine Kaufpflicht. "Robin hat sich sehr gut eingefügt, ist mit acht Toren und sieben Vorlagen extrem wertvoll für unsere Offensive, weshalb wir ihn fest verpflichten werden. Einen Stürmer mit dieser Quote findest du nicht so leicht", unterstreicht Enochs.
Der Drittligist ist mittendrin im Aufstiegsrennen, tritt am Samstag bei Erzgebirge Aue an und will mit Meißner im Angriff den nächsten Dreier einfahren. Die Dynamo-Leihgabe hat eigentlich all das geliefert, was sich die Osnabrücker, aber auch Brendel, versprachen. An 15 der 38 VfL-Tore war der gebürtige Hamburger direkt beteiligt.
Das Geld - wohl eine niedrige sechsstellige Summe - scheint also aus Osnabrücker Sicht gut investiert.
Titelfoto: PICTURE POINT/ S.Sonntag