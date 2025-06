Operation! Dynamo-Trainingsauftakt ohne verletzen Hauptmann

Dresden - "Ich glaub', es geht schon wieder los", trällerte einst Roland Kaiser (73). Der Urlaub ist für die Dynamo -Profis vorbei, ab jetzt wird geschwitzt. Und das im wahrsten Sinne des Wortes - es sind Temperaturen bis zu 35 Grad vorhergesagt. Beim Start am Sonntag um 15 Uhr werden zwei aber fehlen: Niklas Hauptmann (28) musste sich einem Eingriff unterziehen, Claudio Kammerknecht (25) hat noch Urlaub.

Ein Kämpfer, der unter Schmerzen auch auf die Zähne beißt: Jetzt hat sich Niklas Hauptmann (28) einer OP unterzogen, um seine Beschwerden in den Griff zu bekommen. © Lutz Hentschel

"Kammer" steigt aufgrund seiner Länderspielreise Mitte Juni mit Sri Lanka erst paar Tage später ein. Bei "Haupe" könnte es einige Zeit länger dauern. Der Verein bestätigte auf TAG24-Nachfrage nur, dass er in der Sommerpause einen Angriff hat vornehmen lassen, um seine Beschwerden loszuwerden.

Der 28-Jährige spielte bereits im Frühjahr unter Schmerzen, trainierte nur dosiert, biss sich aber in den Punktspielen durch. "Es ist nichts Neues, sondern etwas, was ihn begleitet", sagte Trainer Thomas Stamm (42) schon nach dem 4:1 in Saarbrücken zu Ostern, das Hauptmann mit seinem Traumtor zum zwischenzeitlichen 3:1 für die SGD entschied.

"Die Schmerzen sind schon da, aber mit Adrenalin bekommt man die gut weggedrückt", sagte der Vize-Kapitän damals selbst dazu. Nach jetzigem Stand werden zum Auftakt auf dem Sportplatz des TSV Cossebaude 20 Dynamo-Spieler dabei sein, auch aus der "U19" und der "U21".

Der Sportplatz liegt unmittelbar an der Meißner Landstraße, direkt hinterm Konsum-Markt. Die Tore in Cossebaude öffnen sich ab 14 Uhr.