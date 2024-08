Dynamo-Coach Stamm verteidigt Zweitvertretungen

Dresden - Die Diskussion ist gerade erst wieder neu entfacht. Regionalligist SC Freiburg II setzte in seinem letzten Pflichtspiel gleich auf fünf Bundesliga-Profis. Ein Szenario, das auch Dynamo Dresden am morgigen Samstag gegen den VfB Stuttgart II (14 Uhr) erwarten könnte. Thomas Stamm (41) sieht es gelassen!

Thomas Stamm (41) sieht Zweitvertretungen der Bundesliga-Klubs sportlich. © Lutz Hentschel

"Da habe ich einige Erfahrungen, das kann in beide Richtungen gehen. Fünf Spieler aus dem Profikader heißt nicht gleich, dass es richtig gut läuft. Die Frage ist immer, wie kommen sie von oben und haben sie Hunger, 3. Liga spielen zu wollen?", erklärt der frühere Coach von Freiburgs Zweiter.

Der 41-Jährige sieht keine Wettbewerbsverzerrung, wie es viele Fans, die sogar eine Petition für den Ausschluss von Zweitvertretungen in den Profiligen gestartet haben, aktuell wieder tun.

"Wenn man die Qualifikation sportlich schafft, ist es genauso gerechtfertigt wie bei einem Traditionsverein. Wenn wir uns im deutschen Fußball über fehlende Nachwuchsspieler beschweren, dann darf diese Diskussion niemals aufkommen", so Stamm.

Und weiter: "Es soll schon leistungsabhängig sein. Vielleicht kann man über eine gewisse Anzahl diskutieren, die maximal in der 3. Liga spielen darf. Prinzipiell ist es aber gerechtfertigt, wenn man sich qualifiziert."

Ganz so leicht, sich auf so eine Truppe vorzubereiten, ist es dann aber nicht. Schließlich weiß man nie so genau, wer da auf dem Feld stehen wird.