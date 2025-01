Dynamo und Aue bieten Stoff zum Erinnern: Es ist Zeit für ein neues Derby-Kapitel

Zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue geht es stets heiß her. Doch manche Sachsenderbys sind besonders in Erinnerung geblieben.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Das ewige Sachsenderby zwischen Dresden und Aue steigt am Samstag. Es ist die Spitzenpaarung des 22. Spieltages. Eine für beide richtungsweisende nach je nur einem Punkt aus den ersten beiden Partien 2025. In den letzten 16 Spielzeiten, die beide zusammen in der 2. oder 3. Liga verbrachten, gab es 31 Spiele. Die Bilanz: Je zwölf Siege bei sieben Unentschieden.

Aues heutiger Co-Trainer Jörg Emmerich (50, r.) in der Saison 2005/06. Da gewann Aue beide Spiele - er spielte zweimal und traf im Hinspiel im Schacht. © imago/Contrast In den 20 Spielen in Liga zwei führt Aue mit 9:7 bei vier Remis, in der 3. Liga hat Dresden die Nase vorn mit 5:3 und drei Unentschieden. Was dem Sachsen-Duo nur je einmal gelang, sind zwei Dreier in einer Saison: Dynamo gewann 2022/23 beide Partien jeweils mit 1:0. Aue schaffte das 2005/06 - 2:0 daheim, 4:1 auswärts - mit dem jetzigen Co-Trainer Jörg Emmerich (50) jeweils in der Startelf. Ansonsten war alles dabei, hohe Heim- und hohe Auswärtssiege. Vor allem gab es Spiele, die in Erinnerung geblieben sind. Dynamo Dresden Dynamo-Dresden-Blog: SGD trainiert ohne Verletzte - und Kapitän Kutschke! Zum Beispiel das für beide bis heute letzte Zweitligaspiel 2022, das die Veilchen durch ein Tor von Nicolas Kühn (25), spielt jetzt bei Celtic Glasgow, 1:0 gewannen. Oder das letzte Spiel im März 2020 vor der Coronapause, das Patrick Schmidt (31) beim 2:1 mit zwei Treffern für Dynamo entschied.

Das wohl schönste aller Tore im Sachsenderby: Dresdens Patrick Schmidt (31, l.) traf am 8. März 2020 per Fallrückzieher zum 2:1-Sieg gegen Aue. Gleich danach kam die Coronapause. © Matthias Rietschel

Die Dynamo-Fans denken auch gern an das 4:1 in der Saison 2016/17 in Aue zurück, das Stefan Kutschke (36) mit zwei Kopfballtoren zum 3:0 und 4:0 noch vor der Pause klarmachte. Jetzt ist es Zeit für ein neues Kapitel.