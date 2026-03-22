Mega-Serie reißt! Dynamo bringt Führung nicht über die Zeit und verliert in Paderborn

Dynamo Dresden hat zum ersten Mal in diesem Jahr auswärts verloren. Beim SC Paderborn hieß es am Ende 1:2.

Von Thomas Nahrendorf, Aliena Rein

Paderborn - Dynamo Dresdens Serie ist gerissen! Beim SC Paderborn reicht der SGD eine Führung nicht, zum ersten Mal in diesem Jahr verlieren die Sachsen auswärts. Am Ende heißt es 1:2 (1:0) aus Sicht der Gäste.

Dabei hatte alles so gut begonnen: In der ersten Hälfte war Dynamo das bessere Team und ging folgerichtig nach einer halben Stunde nach einer Ecke in Führung, Vincent Vermeij köpfte den Ball ins Tor der Hausherren. Doch in der zweiten Halbzeit verpasste die SGD es trotz zahlreicher guter Gelegenheiten, den zweiten Treffer nachzulegen, und wurde dafür prompt bestraft. Steffen Tigges per Doppelpack (66./85. Minute) drehte das Spiel und sorgte so quasi im Alleingang für die erste Auswärts-Pleite Dresdens 2026. Nach der Länderspielpause muss Dynamo dann auch noch auf Stefan Kutschke verzichten, der seine fünfte Gelbe Karte sah. Endstand: SC Paderborn - Dynamo Dresden 2:1 (0:1) Tore: 0:1 Vermeij (32. Minute), 1:1 Tigges (66. Minute), 2:1 Tigges (85. Minute) In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

15.25 Uhr: Thomas Stamm kritisiert Chancenverwertung seiner Mannschaft

Für Thomas Stamm ist die heutige Niederlage bitter, "weil wir die besseren Chancen haben, weil wir 2:0, 3:0 in Führung gehen müssen, bevor sie überhaupt wirklich gefährlich werden". "in der ersten Halbzeit haben wir, glaube ich, außer einem Umschaltmoment am ersten Pfosten nichts zugelassen und müssen mit einer höheren Führung in die Pause. Dann haben wir drei, vier richtig gute Umschaltmomente, zweimal Bobby, Daffi kann den Deckel draufmachen, zumindest so, dass du hier Punkte mitnimmst und nicht ohne Punkte nach Hause gehst" erklärte Stamm: "Chancenauswertung killt uns heute im Vergleich zur letzten Woche." Seinem Keeper, der beim 1:1 etwas zu spät kam, wollte er das Tor nicht ankreiden: "Grundsätzlich mag ich's, wenn Tim mutig ist, wenn er denn Ball trifft, sagen wir alle 'Super'. Wir haben grade auch was die Innenverteidiger angeht, Kelle hat heute gefehlt, nicht die riesige Körpergröße im Zentrum, von daher finde ich es richtig, dass er rauskommt. In dem Moment kommt er vielleicht eine halbe Sekunde zu spät, aber das ist Fußball."

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15.15 Uhr: Steffen Tigges schwärmt vom Teamgeist seiner Mannschaft

Matchwinner Steffen Tigges zeigte sich bei Sky zufrieden damit, wie sein Team das Spiel gegen die SGD gedreht hat. "Ich glaube schon, dass die erste Halbzeit ziemlich schwierig war für uns, da hat Dresden uns immer wieder geknackt. Wir hatten das schon ein, zwei Mal in dieser Saison, dass das Spiel in der ersten Halbzeit nicht so richtig gepasst hat und wir dann ein paar Anpassungen in der zweiten Hälfte gemacht haben" erzählte der Stürmer bei Sky. "Dadurch, dass ich dann reingekommen bin, verändert sich schon immer das Spiel ein bisschen und wenn dann Bälle in die Box kommen, bin ich da schon gefährlich, das hab ich auch schon gezeigt", sagte Tigges lachend. Dabei spielt auch der Teamgeist eine große Rolle: "Wir betonen das immer wieder und versuchen das auch einzufordern, dass jeder gebraucht wird, jeder für den anderen da sein muss und wenn dann mal jemand anderes den Vorzug hat und man mal nicht spielt, das ging mir ja die letzten Wochen auch so, dann muss man einfach die, die auf dem Platz stehen, unterstützen. Das zeichnet die Mannschaft aus und nur so kann man solche Spiele wie heute in der zweiten Halbzeit umdrehen."

Dynamo Dresden verliert mit 1:2 gegen den SC Paderborn

Abpfiff: Der findet seinen Weg nicht ins Tor, dann ist Schluss in Paderborn. Zum ersten Mal in diesem Jahr verliert Dynamo Dresden auswärts!

90.+4: Nur noch ein Freistoß bleibt für die SGD, um hier doch noch ein Unentschieden zu erzielen.

90.+2: Letzter Wechsel bei Paderborn, für Mika Baur kommt Jonah Sticker.

90.+1: Stefan Kutschke holt sich nach einem Foul am eigenen Sechzehner die Gelbe Karte ab und ist damit im nächsten Spiel gesperrt.

90.+1: Nochmal Paderborn! Tigges findet Michel im Dynamo-Strafraum, Schreiber wirft sich schon hin, bereit zur Parade, doch der Schuss wird geblockt.

90. Minute: Der frisch eingewechselte Okpala holt sich gleich die Gelbe Karte ab. Drei Minuten gibt es obendrauf.

89. Minute: Michel macht's auch gleich gefährlich, setzt seinen Abschluss aber rechts neben das Tor von Schreiber.

87. Minute: Auch der SC Paderborn wechselt nach dem Treffer, Kennedy Okpala kommt für Stefano Marino und Sven Michel für Ruben Müller.

87. Minute: Letzter Wechsel bei der SGD, Stamm will die Offensive nochmal ankurbeln und bringt Stefan Kutschke für Kofi Amoako.

SC Paderborn geht in Führung gegen Dynamo Dresden

85. Minute: Nach einer Ecke dreht der SC Paderborn das Spiel! Obermaier bringt die Kugel in den Strafraum, und wieder ist es Tigges, der das Leder per Kopf hinter die Linie drückt!

Der SC Paderborn dreht das Spiel gegen Dynamo Dresden. © Swen Pförtner/dpa

83. Minute: Die letzten zehn Minuten sind angebrochen, und Paderborn sucht eine Lücke in der SGD-Defensive.

81. Minute: Ecke für Dynamo, nach der es im Paderborn-Strafraum wuselig zugeht. Brackelmann wird dabei am Kopf getroffen, kann aber weitermachen.

79. Minute: Die Ecke von Sterner faustet Seimen weg, dann kontert der SCP - und wie. Obermaier sieht Tigges, der flach zum einlaufenden Marino spielt. Der Stürmer rauscht zwar in die Kugel rein, bringt sie dabei aber nicht im Tor, sondern knapp daneben unter. Was für eine Gelegenheit für Paderborn, hier in Führung zu gehen.

78. Minute: Eine Hereingabe von Herrmann ist zu steil für Daferner, doch der Ball ist noch im Spiel, die SGD holt die nächste Ecke heraus.

77. Minute: Die Hausherren haben den Sieg hier noch längst nicht abgehakt. Obermaier flankt von links zu Müller, der per Kopf allerdings knapp rechts am Tor von Schreiber vorbeizieht.

76. Minute: Lemmer holt eine Ecke heraus, die Rossipal direkt vors Tor bringt. Paderborn kann die Kugel aber direkt aus der Gefahrenzone köpfen.

74. Minute: Lemmer bekommt direkt eine Szene, wird aber geblockt. Den Nachschuss setzt Amoako weit drüber.

72. Minute: Thomas Stamm reagiert jetzt mit einem Dreifachwechsel auf den Tiefschlag. Niklas Hauptmann, Jason Ceka und Ben Bobzien verlassen den Platz, dafür kommen Luca Herrmann, Jakob Lemmer und Nils Fröling ins Spiel.

Niklas Hauptmann bleibt heute ausnahmsweise einmal ohne Treffer. © Swen Pförtner/dpa

SC Paderborn gleicht gegen Dynamo Dresden aus

66. Minute: Direkt im Gegenzug fällt der Ausgleich für Paderborn! Götze flankt wunderbar in den Strafraum, wo Steffen Tigges einen Tick vor Tim Schreiber am Ball ist und in den leeren Kasten einköpfen kann. Was für ein Dämpfer jetzt für die SGD.

64. Minute: Seimen verhindert das 2:0! Hauptmann setzt den eben eingewechselten Daferner im Strafraum in Szene, nur der Keeper steht noch im Weg zwischen dem Stürmer und dem Tor und geht als Sieger aus dem Duell hervor. Da war definitiv mehr drin für Daferner.

62. Minute: Wagner versucht, sich gegen drei Paderborner durchzusetzen, und wird dabei getroffen. Er schüttelt sich kurz, es geht aber direkt weiter.

60. Minute: Kurze Pause zum Durchschnaufen, denn Thomas Stamm wechselt zum ersten Mal. Er nimmt Torschütze Vincent Vermeij runter und bringt dafür Christoph Daferner, der im Hinspiel getroffen hatte.

59. Minute: Es geht Schlag auf Schlag! Ex-Dynamo Baur ist der nächste mit einer guten Gelegenheit, zielt aber aus der Distanz knapp am SGD-Tor vorbei.

58. Minute: Auf der Gegenseite muss jetzt Schreiber eingreifen, kann Curdas Schuss aber zur Seite abprallen lassen.

57. Minute: Beinahe das Eigentor von Scheller! Es geht hin und her, Dynamo marschiert wieder in den Strafraum der Hausherren. Dort will Scheller eine Hereingabe von Bobzien klären, zielt dabei aber aus kurzer Distanz auf den eigenen Kasten, Seimen muss tatsächlich den Einschlag verhindern.

54. Minute: Das Aluminium verhindert den zweiten Dynamo-Treffer des Tages! Hauptmann schaltet im Mittelfeld schnell und schickt Bobzien links, der sich im Eins-gegen-Eins gegen Scheller durchsetzt, das Leder dann aber an die Latte knallt!

50. Minute: Paderborn ist bisher am Drücker. Curda sucht Tigges im Zentrum, der aber nicht durchkommt, den Abpraller schickt Marino zurück zu Curda. Zwar kann Dynamo klären, Oldhafer pfeift aber ohnehin ab, denn Curda stand dabei im Abseits.

49. Minute: Eine gute Szene der Paderborner endet mit einem Offensivfoul an Amoako im Dynamo-Strafraum.

48. Minute: Wieder gehört die erste Szene Dynamo: Hauptmann sucht den durchstartenden Vermeij, der eigentlich gerne ins Zentrum passen würde, dort ist aber niemand mitgelaufen. Aus spitzem Winkel macht er es deshalb selbst, kein Problem für Seimen.

46. Minute: Kettemann reagiert auf den durchwachsenen Auftritt seines Teams und wechselt in der Pause gleich doppelt. Santiago Castaneda muss für Mattes Hansen weichen, Steffen Tigges kommt für Nick Bätzner.

Die zweite Halbzeit zwischen dem SC Paderborn und Dynamo Dresden läuft

46. Minute: Weiter geht's! Kann die SGD ihren Vorsprung über die Zeit bringen oder gar ausbauen?

Halbzeit: Dynamo Dresden führt zur Pause gegen das nächste Top-Team! In Paderborn sind die Gäste die bessere Mannschaft, das 1:0 ist verdient. Doch der Vorsprung ist knapp und die SGD gewarnt: Schon öfter brach das Team von Thomas Stamm in der zweiten Hälfte ein. Und dürfte also ein spannender zweiter Durchgang erwarten, denn die Hausherren haben das Spiel alles andere als abgeschenkt.

Dynamo Dresden führt zur Pause gegen den SC Paderborn

Halbzeit: In der passiert nicht mehr viel, es geht mit 1:0 für Dynamo Dresden in die Pause!

45. Minute: Nur eine Minute gibt es obendrauf.

43. Minute: Amoako foult Baur und bettelt im Anschluss förmlich darum, nicht verwarnt zu werden, das würde nämlich eine Sperre für den 20-Jährigen bedeuten. Oldhafer zeigt Gnade und belässt es bei einer mündlichen Ermahnung.

41. Minute: Einen langen Abschlag von Schreiber leitet Vermeij auf Bobzien weiter, der dem Stürmer den Ball sofort zurückgibt. Der Niederländer zieht ab, setzt die Kugel aber mehrere Meter neben das Tor.

39. Minute: Wagner klärt zur Ecke für den SCP, die bringt aber nichts ein, weil Götze etwas zu früh zum Kopfball hochgeht.

38. Minute: Die Hausherren wollen unbedingt den Ausgleich. Doch bei jedem Angriff ist ein Dresdner Bein dazwischen, die Defensive der Mannschaft von Thomas Stamm steht kompakt.

36. Minute: Paderborn kommt wieder gefährlich in den Dresdner Strafraum, Pauli überzeugt aber mit gutem Stellungsspiel und blockt Marino, sodass Rossipal den Ball wegschießen kann.

33. Minute: Curda beschwert sich noch, dass er von Vermeijs Ellbogen erwischt wurde, die Bilder zeigen jedoch, dass der Niederländer seinen Gegenspieler erst trifft, als der Ball schon im Kasten ist, außerdem läuft Curda eher in den Dresdner hinein. Der VAR schaltet sich entsprechend nicht ein, es bleibt beim 1:0.

Dynamo Dresden führt gegen den SC Paderborn

32. Minute: TOOOOOR für die SGD! Die fällige Ecke landet auf dem Kopf von Vincent Vermeij, der völlig unbedrängt auf den Kasten von Seimen köpft und zum 1:0 trifft!

Vincent Vermeij feiert seinen Treffer zum 1:0. © Swen Pförtner/dpa

31. Minute: Nach einem Foul von Brackelmann an Wagner gibt es Freistoß für die SGD nahe der Seitenauslinie in der Paderborner Hälfte. Rossipal bringt das Leder scharf in den Strafraum, Seimen kann nur zur Ecke abwehren.

28. Minute: Götze und Vermeij rasseln im Luftduell mit den Köpfen zusammen, der SCP-Kapitän bleibt erst einmal liegen. Nach kurzem Durchschnaufen kann es für den Verteidiger aber weitergehen.

26. Minute: Vermeij sieht die Chance für Bobzien, links durchzustarten, spielt seinen Pass aber ein wenig zu steil, sodass der Flügelflitzer abbricht.

24. Minute: Nächste Chance für die Ostwestfalen, aber Bätzners Schuss von rechts segelt über den Kasten von Schreiber.

23. Minute: Die fällige Ecke spielt Paderborn nicht ins Gewühl, sondern dahinter, wo Müller es aus der Distanz probiert. Die abgeblockte Kugel landet bei Marino, dessen Abschluss kann Schreiber aber festhalten.

22. Minute: Mal wieder eine Szene im Dynamo-Strafraum. Dabei geht Marino zu Boden, ein Strafstoß ist das aber nicht. Am Ende klärt Dynamo zur Ecke.

Beiden Teams fehlt es noch an Genauigkeit in der finalen Aktion. © Swen Pförtner/dpa

21. Minute: Über Vermeij und Hauptmann landet die Kugel wieder bei Bobzien, der es von links aufs kurze Eck probiert, Seimen ist aber zur Stelle.

19. Minute: Es ist Tempo drin in der Partie! Bobzien bekommt den Ball von Ceka, dribbelt sich tief in die SCP-Hälfte und will auch den Abschluss allein probieren. Zwar lässt er Götze aussteigen, sein Schussversuch flach rechts ist für Seimen aber kein Problem.

18. Minute: Marino wird im Dynamo-Strafraum relativ unbedrängt angespielt, Müller stellt sich aber seinem Abschluss in den Weg.

17. Minute: Bobzien probiert es aus der Distanz, wird aber geblockt. Der Ball fliegt ins Toraus, es gibt die erste Ecke für Dynamo. Die können Seimen und Bätzner allerdings problemlos aus der Gefahrenzone befördern.

15. Minute: Jetzt ist mal wieder der SCP auf dem Vormarsch, Pauli blockt an der rechten Seite ins Aus.

13. Minute: Da war mehr drin! Wagner gewinnt im Mittelfeld den Ball und passt auf den rechts mitgelaufenen Vermeij. Dem gelingt die Ballannahme allerdings nicht perfekt, sodass er nicht druckvoll genug abschließen kann, sein Schuss wird von Götze geblockt.

10. Minute: Prompt auf der Gegenseite die Möglichkeit für Paderborn! Marino flankt in den Sechzehner, wo Curda zur Stelle ist. Doch er zielt knapp über den Kasten.

9. Minute: Gute Gelegenheit für Dynamo! Ceka und Sterner marschieren die rechte Seite entlang, Sterner sucht Vermeij im Zentrum. Der schließt ab, trifft aber den Ball nicht ganz, sodass Seimen die Kugel im Nachfassen hat.

8. Minute: Kurioses Spiel bisher. Beide Torhüter setzen nicht auf lange Abschläge, sondern spielen ihre Hintermannschaft kurz an, sodass beide Teams viel im und um den eigenen Strafraum herum im Ballbesitz sind.

7. Minute: Sterner leistet sich tief in der eigenen Hälfte einen Fehlpass, hat aber Glück, dass der SCP nicht profitiert. Stattdessen schiebt Baur den Ball zurück vor die Dresdner Füße, vielleicht noch alte Gewohnheit aus der Vorsaison.

5. Minute: Jetzt schnürt die SGD die Hausherren ein wenig um den eigenen Strafraum ein. Zwar bleibt der Ballbesitz bei Paderborn, doch befreien kann sich der SCP nicht wirklich.

3. Minute: Der erste Abschluss der Partie gehört Dynamo! Nach einem Einwurf landet der Ball über Bobzien und Amoako halbrechts bei Sterner, der allerdings deutlich verzieht.

Das Spiel zwischen dem SC Paderborn und Dynamo Dresden läuft

Anpfiff: Los geht’s! Der Ball rollt in der Home Deluxe Arena. Dynamo spielt heute in den sandfarbenen Auswärtstrikots, Paderborn stößt an.

12.56 Uhr: Die Teams laufen ein, nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff!

12.50 Uhr: Sören Gonther will 6:0 gegen Münster nicht zu hoch hängen

Auch Sören Gonther, selbst zuvor Sky-Experte, spricht vor Spielbeginn am Sky-Mikrofon. "Dass wir ein bisschen was aufholen müssen, war klar, dass wir einen guten Fußball spielen können, auch. Jetzt haben wir die individuelle Qualität so verbessert, dass wir es auf unsere Seite ziehen können", erklärt der Dynamo-Sportdirektor. Die 6:0-Gala gegen Münster will er dabei nicht zu hoch hängen: "Der Trainer hat es gut gesagt: Das war letzte Woche, und es war ein Spiel. Heute ist die Kunst, diese Dinge zu bestätigen, wir haben einen schweren Gegner vor der Brust und es wird nicht immer alles so von der Hand gehen, wie es letzte Woche gelaufen ist."