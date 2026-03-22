Mega-Serie reißt! Dynamo bringt Führung nicht über die Zeit und verliert in Paderborn
Paderborn - Dynamo Dresdens Serie ist gerissen! Beim SC Paderborn reicht der SGD eine Führung nicht, zum ersten Mal in diesem Jahr verlieren die Sachsen auswärts. Am Ende heißt es 1:2 (1:0) aus Sicht der Gäste.
Dabei hatte alles so gut begonnen: In der ersten Hälfte war Dynamo das bessere Team und ging folgerichtig nach einer halben Stunde nach einer Ecke in Führung, Vincent Vermeij köpfte den Ball ins Tor der Hausherren.
Doch in der zweiten Halbzeit verpasste die SGD es trotz zahlreicher guter Gelegenheiten, den zweiten Treffer nachzulegen, und wurde dafür prompt bestraft. Steffen Tigges per Doppelpack (66./85. Minute) drehte das Spiel und sorgte so quasi im Alleingang für die erste Auswärts-Pleite Dresdens 2026.
Nach der Länderspielpause muss Dynamo dann auch noch auf Stefan Kutschke verzichten, der seine fünfte Gelbe Karte sah.
Endstand:
SC Paderborn - Dynamo Dresden 2:1 (0:1)
Tore: 0:1 Vermeij (32. Minute), 1:1 Tigges (66. Minute), 2:1 Tigges (85. Minute)
In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.
15.25 Uhr: Thomas Stamm kritisiert Chancenverwertung seiner Mannschaft
Für Thomas Stamm ist die heutige Niederlage bitter, "weil wir die besseren Chancen haben, weil wir 2:0, 3:0 in Führung gehen müssen, bevor sie überhaupt wirklich gefährlich werden".
"in der ersten Halbzeit haben wir, glaube ich, außer einem Umschaltmoment am ersten Pfosten nichts zugelassen und müssen mit einer höheren Führung in die Pause. Dann haben wir drei, vier richtig gute Umschaltmomente, zweimal Bobby, Daffi kann den Deckel draufmachen, zumindest so, dass du hier Punkte mitnimmst und nicht ohne Punkte nach Hause gehst" erklärte Stamm: "Chancenauswertung killt uns heute im Vergleich zur letzten Woche."
Seinem Keeper, der beim 1:1 etwas zu spät kam, wollte er das Tor nicht ankreiden: "Grundsätzlich mag ich's, wenn Tim mutig ist, wenn er denn Ball trifft, sagen wir alle 'Super'. Wir haben grade auch was die Innenverteidiger angeht, Kelle hat heute gefehlt, nicht die riesige Körpergröße im Zentrum, von daher finde ich es richtig, dass er rauskommt. In dem Moment kommt er vielleicht eine halbe Sekunde zu spät, aber das ist Fußball."
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15.15 Uhr: Steffen Tigges schwärmt vom Teamgeist seiner Mannschaft
Matchwinner Steffen Tigges zeigte sich bei Sky zufrieden damit, wie sein Team das Spiel gegen die SGD gedreht hat.
"Ich glaube schon, dass die erste Halbzeit ziemlich schwierig war für uns, da hat Dresden uns immer wieder geknackt. Wir hatten das schon ein, zwei Mal in dieser Saison, dass das Spiel in der ersten Halbzeit nicht so richtig gepasst hat und wir dann ein paar Anpassungen in der zweiten Hälfte gemacht haben" erzählte der Stürmer bei Sky.
"Dadurch, dass ich dann reingekommen bin, verändert sich schon immer das Spiel ein bisschen und wenn dann Bälle in die Box kommen, bin ich da schon gefährlich, das hab ich auch schon gezeigt", sagte Tigges lachend.
Dabei spielt auch der Teamgeist eine große Rolle: "Wir betonen das immer wieder und versuchen das auch einzufordern, dass jeder gebraucht wird, jeder für den anderen da sein muss und wenn dann mal jemand anderes den Vorzug hat und man mal nicht spielt, das ging mir ja die letzten Wochen auch so, dann muss man einfach die, die auf dem Platz stehen, unterstützen. Das zeichnet die Mannschaft aus und nur so kann man solche Spiele wie heute in der zweiten Halbzeit umdrehen."
Dynamo Dresden verliert mit 1:2 gegen den SC Paderborn
Abpfiff: Der findet seinen Weg nicht ins Tor, dann ist Schluss in Paderborn. Zum ersten Mal in diesem Jahr verliert Dynamo Dresden auswärts!
90.+4: Nur noch ein Freistoß bleibt für die SGD, um hier doch noch ein Unentschieden zu erzielen.
90.+2: Letzter Wechsel bei Paderborn, für Mika Baur kommt Jonah Sticker.
90.+1: Stefan Kutschke holt sich nach einem Foul am eigenen Sechzehner die Gelbe Karte ab und ist damit im nächsten Spiel gesperrt.
90.+1: Nochmal Paderborn! Tigges findet Michel im Dynamo-Strafraum, Schreiber wirft sich schon hin, bereit zur Parade, doch der Schuss wird geblockt.
90. Minute: Der frisch eingewechselte Okpala holt sich gleich die Gelbe Karte ab. Drei Minuten gibt es obendrauf.
89. Minute: Michel macht's auch gleich gefährlich, setzt seinen Abschluss aber rechts neben das Tor von Schreiber.
87. Minute: Auch der SC Paderborn wechselt nach dem Treffer, Kennedy Okpala kommt für Stefano Marino und Sven Michel für Ruben Müller.
87. Minute: Letzter Wechsel bei der SGD, Stamm will die Offensive nochmal ankurbeln und bringt Stefan Kutschke für Kofi Amoako.
SC Paderborn geht in Führung gegen Dynamo Dresden
85. Minute: Nach einer Ecke dreht der SC Paderborn das Spiel! Obermaier bringt die Kugel in den Strafraum, und wieder ist es Tigges, der das Leder per Kopf hinter die Linie drückt!
83. Minute: Die letzten zehn Minuten sind angebrochen, und Paderborn sucht eine Lücke in der SGD-Defensive.
81. Minute: Ecke für Dynamo, nach der es im Paderborn-Strafraum wuselig zugeht. Brackelmann wird dabei am Kopf getroffen, kann aber weitermachen.
79. Minute: Die Ecke von Sterner faustet Seimen weg, dann kontert der SCP - und wie. Obermaier sieht Tigges, der flach zum einlaufenden Marino spielt. Der Stürmer rauscht zwar in die Kugel rein, bringt sie dabei aber nicht im Tor, sondern knapp daneben unter. Was für eine Gelegenheit für Paderborn, hier in Führung zu gehen.
78. Minute: Eine Hereingabe von Herrmann ist zu steil für Daferner, doch der Ball ist noch im Spiel, die SGD holt die nächste Ecke heraus.
77. Minute: Die Hausherren haben den Sieg hier noch längst nicht abgehakt. Obermaier flankt von links zu Müller, der per Kopf allerdings knapp rechts am Tor von Schreiber vorbeizieht.
76. Minute: Lemmer holt eine Ecke heraus, die Rossipal direkt vors Tor bringt. Paderborn kann die Kugel aber direkt aus der Gefahrenzone köpfen.
74. Minute: Lemmer bekommt direkt eine Szene, wird aber geblockt. Den Nachschuss setzt Amoako weit drüber.
72. Minute: Thomas Stamm reagiert jetzt mit einem Dreifachwechsel auf den Tiefschlag. Niklas Hauptmann, Jason Ceka und Ben Bobzien verlassen den Platz, dafür kommen Luca Herrmann, Jakob Lemmer und Nils Fröling ins Spiel.
SC Paderborn gleicht gegen Dynamo Dresden aus
66. Minute: Direkt im Gegenzug fällt der Ausgleich für Paderborn! Götze flankt wunderbar in den Strafraum, wo Steffen Tigges einen Tick vor Tim Schreiber am Ball ist und in den leeren Kasten einköpfen kann. Was für ein Dämpfer jetzt für die SGD.
64. Minute: Seimen verhindert das 2:0! Hauptmann setzt den eben eingewechselten Daferner im Strafraum in Szene, nur der Keeper steht noch im Weg zwischen dem Stürmer und dem Tor und geht als Sieger aus dem Duell hervor. Da war definitiv mehr drin für Daferner.
62. Minute: Wagner versucht, sich gegen drei Paderborner durchzusetzen, und wird dabei getroffen. Er schüttelt sich kurz, es geht aber direkt weiter.
60. Minute: Kurze Pause zum Durchschnaufen, denn Thomas Stamm wechselt zum ersten Mal. Er nimmt Torschütze Vincent Vermeij runter und bringt dafür Christoph Daferner, der im Hinspiel getroffen hatte.
59. Minute: Es geht Schlag auf Schlag! Ex-Dynamo Baur ist der nächste mit einer guten Gelegenheit, zielt aber aus der Distanz knapp am SGD-Tor vorbei.
58. Minute: Auf der Gegenseite muss jetzt Schreiber eingreifen, kann Curdas Schuss aber zur Seite abprallen lassen.
57. Minute: Beinahe das Eigentor von Scheller! Es geht hin und her, Dynamo marschiert wieder in den Strafraum der Hausherren. Dort will Scheller eine Hereingabe von Bobzien klären, zielt dabei aber aus kurzer Distanz auf den eigenen Kasten, Seimen muss tatsächlich den Einschlag verhindern.
54. Minute: Das Aluminium verhindert den zweiten Dynamo-Treffer des Tages! Hauptmann schaltet im Mittelfeld schnell und schickt Bobzien links, der sich im Eins-gegen-Eins gegen Scheller durchsetzt, das Leder dann aber an die Latte knallt!
50. Minute: Paderborn ist bisher am Drücker. Curda sucht Tigges im Zentrum, der aber nicht durchkommt, den Abpraller schickt Marino zurück zu Curda. Zwar kann Dynamo klären, Oldhafer pfeift aber ohnehin ab, denn Curda stand dabei im Abseits.
49. Minute: Eine gute Szene der Paderborner endet mit einem Offensivfoul an Amoako im Dynamo-Strafraum.
48. Minute: Wieder gehört die erste Szene Dynamo: Hauptmann sucht den durchstartenden Vermeij, der eigentlich gerne ins Zentrum passen würde, dort ist aber niemand mitgelaufen. Aus spitzem Winkel macht er es deshalb selbst, kein Problem für Seimen.
46. Minute: Kettemann reagiert auf den durchwachsenen Auftritt seines Teams und wechselt in der Pause gleich doppelt. Santiago Castaneda muss für Mattes Hansen weichen, Steffen Tigges kommt für Nick Bätzner.
Die zweite Halbzeit zwischen dem SC Paderborn und Dynamo Dresden läuft
46. Minute: Weiter geht's! Kann die SGD ihren Vorsprung über die Zeit bringen oder gar ausbauen?
Halbzeit: Dynamo Dresden führt zur Pause gegen das nächste Top-Team! In Paderborn sind die Gäste die bessere Mannschaft, das 1:0 ist verdient. Doch der Vorsprung ist knapp und die SGD gewarnt: Schon öfter brach das Team von Thomas Stamm in der zweiten Hälfte ein. Und dürfte also ein spannender zweiter Durchgang erwarten, denn die Hausherren haben das Spiel alles andere als abgeschenkt.
Dynamo Dresden führt zur Pause gegen den SC Paderborn
Halbzeit: In der passiert nicht mehr viel, es geht mit 1:0 für Dynamo Dresden in die Pause!
45. Minute: Nur eine Minute gibt es obendrauf.
43. Minute: Amoako foult Baur und bettelt im Anschluss förmlich darum, nicht verwarnt zu werden, das würde nämlich eine Sperre für den 20-Jährigen bedeuten. Oldhafer zeigt Gnade und belässt es bei einer mündlichen Ermahnung.
41. Minute: Einen langen Abschlag von Schreiber leitet Vermeij auf Bobzien weiter, der dem Stürmer den Ball sofort zurückgibt. Der Niederländer zieht ab, setzt die Kugel aber mehrere Meter neben das Tor.
39. Minute: Wagner klärt zur Ecke für den SCP, die bringt aber nichts ein, weil Götze etwas zu früh zum Kopfball hochgeht.
38. Minute: Die Hausherren wollen unbedingt den Ausgleich. Doch bei jedem Angriff ist ein Dresdner Bein dazwischen, die Defensive der Mannschaft von Thomas Stamm steht kompakt.
36. Minute: Paderborn kommt wieder gefährlich in den Dresdner Strafraum, Pauli überzeugt aber mit gutem Stellungsspiel und blockt Marino, sodass Rossipal den Ball wegschießen kann.
33. Minute: Curda beschwert sich noch, dass er von Vermeijs Ellbogen erwischt wurde, die Bilder zeigen jedoch, dass der Niederländer seinen Gegenspieler erst trifft, als der Ball schon im Kasten ist, außerdem läuft Curda eher in den Dresdner hinein. Der VAR schaltet sich entsprechend nicht ein, es bleibt beim 1:0.
Dynamo Dresden führt gegen den SC Paderborn
32. Minute: TOOOOOR für die SGD! Die fällige Ecke landet auf dem Kopf von Vincent Vermeij, der völlig unbedrängt auf den Kasten von Seimen köpft und zum 1:0 trifft!
31. Minute: Nach einem Foul von Brackelmann an Wagner gibt es Freistoß für die SGD nahe der Seitenauslinie in der Paderborner Hälfte. Rossipal bringt das Leder scharf in den Strafraum, Seimen kann nur zur Ecke abwehren.
28. Minute: Götze und Vermeij rasseln im Luftduell mit den Köpfen zusammen, der SCP-Kapitän bleibt erst einmal liegen. Nach kurzem Durchschnaufen kann es für den Verteidiger aber weitergehen.
26. Minute: Vermeij sieht die Chance für Bobzien, links durchzustarten, spielt seinen Pass aber ein wenig zu steil, sodass der Flügelflitzer abbricht.
24. Minute: Nächste Chance für die Ostwestfalen, aber Bätzners Schuss von rechts segelt über den Kasten von Schreiber.
23. Minute: Die fällige Ecke spielt Paderborn nicht ins Gewühl, sondern dahinter, wo Müller es aus der Distanz probiert. Die abgeblockte Kugel landet bei Marino, dessen Abschluss kann Schreiber aber festhalten.
22. Minute: Mal wieder eine Szene im Dynamo-Strafraum. Dabei geht Marino zu Boden, ein Strafstoß ist das aber nicht. Am Ende klärt Dynamo zur Ecke.
21. Minute: Über Vermeij und Hauptmann landet die Kugel wieder bei Bobzien, der es von links aufs kurze Eck probiert, Seimen ist aber zur Stelle.
19. Minute: Es ist Tempo drin in der Partie! Bobzien bekommt den Ball von Ceka, dribbelt sich tief in die SCP-Hälfte und will auch den Abschluss allein probieren. Zwar lässt er Götze aussteigen, sein Schussversuch flach rechts ist für Seimen aber kein Problem.
18. Minute: Marino wird im Dynamo-Strafraum relativ unbedrängt angespielt, Müller stellt sich aber seinem Abschluss in den Weg.
17. Minute: Bobzien probiert es aus der Distanz, wird aber geblockt. Der Ball fliegt ins Toraus, es gibt die erste Ecke für Dynamo. Die können Seimen und Bätzner allerdings problemlos aus der Gefahrenzone befördern.
15. Minute: Jetzt ist mal wieder der SCP auf dem Vormarsch, Pauli blockt an der rechten Seite ins Aus.
13. Minute: Da war mehr drin! Wagner gewinnt im Mittelfeld den Ball und passt auf den rechts mitgelaufenen Vermeij. Dem gelingt die Ballannahme allerdings nicht perfekt, sodass er nicht druckvoll genug abschließen kann, sein Schuss wird von Götze geblockt.
10. Minute: Prompt auf der Gegenseite die Möglichkeit für Paderborn! Marino flankt in den Sechzehner, wo Curda zur Stelle ist. Doch er zielt knapp über den Kasten.
9. Minute: Gute Gelegenheit für Dynamo! Ceka und Sterner marschieren die rechte Seite entlang, Sterner sucht Vermeij im Zentrum. Der schließt ab, trifft aber den Ball nicht ganz, sodass Seimen die Kugel im Nachfassen hat.
8. Minute: Kurioses Spiel bisher. Beide Torhüter setzen nicht auf lange Abschläge, sondern spielen ihre Hintermannschaft kurz an, sodass beide Teams viel im und um den eigenen Strafraum herum im Ballbesitz sind.
7. Minute: Sterner leistet sich tief in der eigenen Hälfte einen Fehlpass, hat aber Glück, dass der SCP nicht profitiert. Stattdessen schiebt Baur den Ball zurück vor die Dresdner Füße, vielleicht noch alte Gewohnheit aus der Vorsaison.
5. Minute: Jetzt schnürt die SGD die Hausherren ein wenig um den eigenen Strafraum ein. Zwar bleibt der Ballbesitz bei Paderborn, doch befreien kann sich der SCP nicht wirklich.
3. Minute: Der erste Abschluss der Partie gehört Dynamo! Nach einem Einwurf landet der Ball über Bobzien und Amoako halbrechts bei Sterner, der allerdings deutlich verzieht.
Das Spiel zwischen dem SC Paderborn und Dynamo Dresden läuft
Anpfiff: Los geht’s! Der Ball rollt in der Home Deluxe Arena. Dynamo spielt heute in den sandfarbenen Auswärtstrikots, Paderborn stößt an.
12.56 Uhr: Die Teams laufen ein, nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff!
12.50 Uhr: Sören Gonther will 6:0 gegen Münster nicht zu hoch hängen
Auch Sören Gonther, selbst zuvor Sky-Experte, spricht vor Spielbeginn am Sky-Mikrofon.
"Dass wir ein bisschen was aufholen müssen, war klar, dass wir einen guten Fußball spielen können, auch. Jetzt haben wir die individuelle Qualität so verbessert, dass wir es auf unsere Seite ziehen können", erklärt der Dynamo-Sportdirektor.
Die 6:0-Gala gegen Münster will er dabei nicht zu hoch hängen: "Der Trainer hat es gut gesagt: Das war letzte Woche, und es war ein Spiel. Heute ist die Kunst, diese Dinge zu bestätigen, wir haben einen schweren Gegner vor der Brust und es wird nicht immer alles so von der Hand gehen, wie es letzte Woche gelaufen ist."
12.40 Uhr: Ralf Kettemann mit erfrischend ehrlichem Interview
Ralf Kettemann stellt auch bei Sky noch einmal klar, dass das Ziel für sein Team Aufstieg heißt.
Das sei eine "Grundeigenschaft, die Ehrlichkeit heißt, die Klarheit heißt. Was soll ich groß drum herum labern? Es ist klar, um was es geht", betonte der Paderborner Coach. Dafür will er seinen Spielern in der kommenden Woche gerne die komplette Woche frei geben: "Das ist etwas, wo man sich auch angreifbar macht, aber das ist uns egal. Man macht das, damit es sich gut anfühlt und wir hoffen, dass wir mit ein bisschen weniger mehr erreichen."
Seinen Toptorjäger Filip Bilbija ließ er heute auf der Bank: "Er hat sich Ende der Hinrunde etwas schwer getan, hat etwas die Energie gefehlt. Dann war er zweieinhalb Wochen krank, hat mir jetzt auch letzte Woche in Bielefeld nicht so gut gefallen", begründete Kettemann den Wechsel: "Wir wollen mit Nick Bätzner frischen Wind reinbringen."
12.25 Uhr: Die Teams machen sich auf dem Platz warm
Inzwischen haben auch die Teams den Rasen betreten und machen sich vor den Augen der Fans warm.
12.20 Uhr: Der Gästeblock ist inzwischen gut gefüllt
Die Torhüter haben das Feld betreten, um sich aufzuwärmen.
Tim Schreiber bereitet sich vor dem inzwischen gut gefüllten Gästeblock auf das Spiel vor.
12.10 Uhr: Ein Wechsel auch beim SC Paderborn
Auch beim SC Paderborn wird einmal getauscht: Filip Bilbija sitzt heute auf der Bank, für Flügelspieler startet Nick Bätzner.
Ansonsten setzt auch Ralf Kettemann auf die Spieler, die zuletzt gegen Arminia Bielefeld Unentschieden spielten.
12.06 Uhr: Bitterer Ausfall bei Dynamo Dresden
Die Aufstellungen sind da! Und für Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm gäbe es nach der 6:0-Gala gegen Münster in der Vorwoche eigentlich wenig Grund, etwas an seinem Personal zu ändern - wäre da nicht ein kurzfristiger Ausfall dazwischen gekommen.
Doch Abwehrchef Thomas Keller fällt erkrankt aus, eine ganz bittere Pille für die SGD. Der Innenverteidiger wird von Friedrich Müller vertreten. Sascha Risch rückt daraufhin wieder in den Kader.
11.35 Uhr: Dynamo Dresden ist am Stadion angekommen
Rund 90 Minuten vor Anpfiff sind die Gäste am Stadion der Paderborner angekommen.
Jetzt heißt es aufwärmen, bevor es um 13 Uhr um Punkte geht.
11.20 Uhr: Perfekte Bedingungen in Paderborn
In Paderborn herrschen heute perfekte Bedingungen für den Zweitliga-Samstag.
Bei rund zwölf Grad ist es trocken, die Sonne kommt immer wieder hervor. Auch der Rasen in in perfektem Zustand.
11 Uhr: Hier wird die Partie heute übertragen
Wie üblich in der 2. Bundesliga hat Sky die Exklusiv-Rechte an der Partie. Der Pay-TV-Sender und sein Streamingdienst WOW zeigen das Spiel zwischen dem SC Paderborn ab 12.30 Uhr.
Bei uns im Liveticker verpasst Ihr aber ebenfalls kein Highlight der Zweitliga-Begegnung.
10.45 Uhr: Die Ruhe vor dem Sturm in Paderborn
In Paderborn herrscht etwas mehr als 2 Stunden vor Anpfiff noch Ruhe.
Das wird sich später ändern, seit heute Morgen ist das Stadion nämlich ausverkauft, alle 15.000 Tickets vergriffen. 1513 Fans reisen aus Dresden an und halten es mit Dynamo.
10.30 Uhr: Das ist die Bilanz zwischen Dynamo Dresden und dem SC Paderborn
Blicken wir auf die Bilanz zwischen beiden Mannschaften, fällt diese sehr ausgeglichen aus.
Von bisher 20 Duellen in 2. Bundesliga, 3. Liga, Regionalliga und DFB-Pokal konnte die SGD acht für sich entscheiden, der SCP sieben. Fünf Begegnungen endeten unentschieden. Kann Paderborn heute gleichziehen oder wird Dynamo den kleinen Vorteil weiter ausbauen?
10 Uhr: Kurioser Zufall beim heutigen Schiedsrichter
Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Konrad Oldhafer. Der 31-Jährige aus Hamburg hat bisher weder Dynamo Dresden noch den SC Paderborn sonderlich häufig gepfiffen: zweimal übernahm er in den vergangenen Jahren Drittliga-Spiele der SGD, den SCP pfiff er in dieser Saison zum bisher ersten und einzigen Mal.
Dabei fällt eine kuriose Statistik auf: Bei den Erfolgen von Dynamo Dresden gegen den FC Ingolstadt am 2. September 2023 und am 30. März 2025 gegen Wehen Wiesbaden sowie des SC Paderborn gegen den 1. FC Kaiserslautern am 27. September 2025 siegte jeweils die Heimmannschaft mit 2:0. Ein schlechtes Omen für die SGD, die heute auswärts in Paderborn antritt?
Assistiert wird ihm von Jan Seidel und Ben Henry Uhrig, die Position des Vierten Offiziellen übernimmt Julius Martenstein. Video-Assistent ist heute Benjamin Cortus.
9.40 Uhr: Ralf Kettemann will Dynamo Dresdens Serie reißen lassen
Der Dresdner Aufschwung ist natürlich auch in Paderborn nicht unbemerkt geblieben, für Coach Ralf Kettemann kommt das aber gar nicht so überraschend.
"Dresden hat auch in der Hinrunde schon gute Spiele gemacht, für die sie sich nicht belohnt haben. Auch das Hinspiel muss nicht 2:1 für uns ausgehen", sagte der 39-Jährige: "Dann muss man natürlich sagen, dass sie personell noch einmal Gas gegeben haben und es hat wohl gut funktioniert, weil viele dieser Neuzugänge Starter sind, viel gespielt haben und auch Tore schießen."
Dass Dynamo in der Rückrunde einige Top-Teams geärgert und auswärts noch nicht verloren hat, will er aber nicht überbewerten: "Paderborn ist ein guter Ort dafür", schmunzelte der Trainer.
9.20 Uhr: Im Vergleich zum Hinspiel ist alles anders
Selten waren die Vorzeichen vor zwei Begegnungen innerhalb einer Saison so unterschiedlich! Als der SC Paderborn am 25. Oktober nach Dresden reiste, hatten die Ostwestfalen eine Serie von fünf Siegen in Folge im Gepäck, waren auf dem Weg an die Tabellenspitze.
Dynamo hingegen hatte seit sechs Spielen nicht gewonnen und trudelte in Richtung Tabellenkeller. Entsprechend entschied der SCP die Partie im Rudolf-Harbig-Stadion mit 2:1 für sich, die 1:0-Führung per Elfmeter durch Christoph Daferner reichte nicht.
Doch seither hat sich bei der SGD beinahe alles geändert. Im Winter wurden zahlreiche Neuzugänge geholt, die sofort einschlugen, von der Startelf im Hinspiel dürften heute mit Niklas Hauptmann und Alexander Rossipal nur zwei Profis beginnen, andere wie Lars Bünning oder Claudio Kammerknecht voraussichtlich nicht einmal im Kader stehen.
Und mit der neuen Formation läuft es auf einmal: Jetzt ist Dynamo das Team, das in der Halbserie bisher erst eine Niederlage kassierte, während der SC Paderborn zuletzt gegen zwei Kellerkinder nur Unentschieden spielte. Helfen die unterschiedlichen Vorzeichen heute also der SGD? Zumindest, was das Auftreten angeht, verriet Thomas Stamm: Sein Team gehe mit "Selbstvertrauen und Selbstverständnis" in die Partie.
9 Uhr: Blick auf die Tabelle erdet Thomas Stamm
Trotz des aktuellen Laufs warnt Thomas Stamm davor, jetzt zu euphorisch an die restlichen Saisonspiele heranzugehen: Der Blick auf die Tabelle zeigt, dass die SGD weiter nur drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat.
Was der Dynamo-Coach zum Thema Übermut und Spannungsabfall zu sagen hat, lest Ihr hier: "Herrscht jetzt Übermut bei Dynamo? Stamm tritt auf die Euphorie-Bremse"
8.40 Uhr: Drei Spieler fehlen der SGD verletzt
Lange füllte nur Lennart Grill das Lazarett der SGD, inzwischen hat der Keeper Zuwachs bekommen: Torwart-Kollege Elias Bethke laboriert nach wie vor an einer Bauchmuskelverletzung und wird deshalb heute nicht mit nach Paderborn fahren. Auch Vinko Sapina fehlt der SGD mit Rückenproblemen.
Auch beim SCP fallen voraussichtlich drei Spieler verletzt aus: Marcel Hoffmeier, Anton Bäuerle und Lucas Copado werden nicht im Kader stehen.
8.20 Uhr: Das ist die sportliche Ausgangslage bei beiden Mannschaften
Nicht grundlos geht Dynamo Dresden aktuell mit Selbstvertrauen in die Spiele auch gegen die "großen" Gegner: 2026 hat das Team von Thomas Stamm nur gegen die SV Elversberg verloren, ansonsten vier Siege und vier Unentschieden geholt (darunter das furiose 6:0 gegen Preußen Münster vor einer Woche) und steht damit auf Platz zwei der Rückrundentabelle.
Mit Paderborn wartet nun die fünfte Top-Fünf-Mannschaft auf die SGD, und diese tut sich aktuell schwer mit Mannschaften aus dem Tabellenkeller: Gegen Braunschweig und Bielefeld gab es in den vergangenen beiden Wochen nur Unentschieden, woraufhin die Ostwestfalen aus den Aufstiegsrängen rutschten.
Da sich Schalke und Darmstadt am Samstagabend die Punkte allerdings gegenseitig klauen, geht es für den SCP bei einem Dreier gegen Dresden heute definitiv zurück unter die Top Drei, das Ziel der Paderborner ist also klar.
8 Uhr: Gleich vier Profis von Dynamo Dresden droht die Gelbsperre
Dynamo Dresden ist im Flow - auch dank der inzwischen gut eingespielten Stammelf. Doch die Startformation droht auseinandergerissen zu werden, denn gleich vier SGD-Profis droht die Gelbsperre.
Mit Niklas Hauptmann, Robert Wagner und Kofi Amoako könnte es drei Stammspieler erwischen, auch Kapitän Stefan Kutschke wurde in dieser Saison bereits viermal verwarnt.
Beim heutigen Gegner aus Paderborn sieht es allerdings nicht viel besser aus, hier sind drei Spieler von einer potenziellen Gelbsperre betroffen. Kapitän Felix Götze, Santiago Castañeda und Ex-Dynamo Mika Baur stehen alle ebenfalls bei vier Gelben Karten.
7.45 Uhr: Dynamo Dresden gegen den SC Paderborn im TAG24-Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden beim SC Paderborn! Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa